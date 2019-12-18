مال وأعمال

أعلنت شركة صناعة الكيماويات البترولية عن رعايتها «لبرنامج الطلبة» في الجمعية الأميركية لمحترفي السلامة والذي يقام ضمن فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للصحة والأمن والبيئة تحت شعار التميز في مجال الصحة والسلامة والبيئة والعمل المستدام برعاية وزير النفط ووزير الكهرباء والماء د. خالد علي الفاضل.

وتأتي رعاية شركة صناعة الكيماويات البترولية ضمن مسؤوليتها المجتمعية التي تنتهجها تجاه المجتمع المحلي حيث تولي اهتماماً خاصاً بالتعليم ودعم وإطلاق العديد من المبادرات التي تسهم في تطوير التعليم داخل المجتمع.

ويهدف برنامج الطلبة إلى تواصل طلاب الجامعات الكويتية مع القيادات الصناعية وذلك من خلال الجلسات النقاشية بالمؤتمر.

