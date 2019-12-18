مال وأعمال

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير شهري إن انتاج النفط في سبعة تشكيلات صخرية رئيسة في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع حوالي 29 ألف برميل يوميا في يناير ليسجل مستوى قياسيا جديدا عند 9.14 ملايين برميل يوميا.

ومن المتوقع أن يرتفع الانتاج في أكبر تلك التشكيلات، حوض برميان الواقع في تكساس ونيو مكسيكو، بمقدار 48 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي عند 4.74 ملايين برميل يوميا، وهى أصغر زيادة منذ يوليو.

وأظهرت البيانات أن الانتاج من منطقة باكن في نورث داكوتا ومونتانا من المتوقع أن يزيد بنحو ثلاثة آلاف برميل يوميا الى ذروة جديدة عند حوالي 1.53 مليون برميل يوميا.

وستكون تلك أصغر زيادة منذ ان انخفض الانتاج من المنطقة في سبتمبر.

