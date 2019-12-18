مال وأعمال

ارتفعت أسعار النفط مع استمرار ثقة المستثمرين في ظل آمال بأن يعزز استمرار العمل علي اتفاق تجاري مكتمل بين الصين والولايات المتحدة الطلب علي النفط في أكبر اقتصادات العالم. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 65.45 دولاراً للبرميل ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة سنتات أو 0.2 في المئة إلى 60.30 دولارا للبرميل. وبموجب اتفاق تجاري جزئي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، ستخفض واشنطن جزءا من الرسوم الجمركية على الواردات من الصين مقابل مشتريات صينية لمنتجات زراعية ومصنعة ومنتجات طاقة تزيد بنحو 200 مليار دولار على مدار العامين المقبلين. وقال لاري كودلو المستشار الكبير لدى البيت الأبيض إن ما يطلق عليه ولم يُوقع الاتفاق بعد. وقال عدد من المسؤولين الصينيين لرويترز إن صياغة الاتفاق تظل مسألة حرجة وتتطلب دقة لضمان ألا تقود التعبيرات المستخدمة في النص إلى تصعيد التوترات من جديد وتعميق الخلافات. وعدلت جيه.بي مورغان وغولدمان ساكس التوقعات لسعر النفط في العام المقبل صعودا مع تضافر اتفاق تقوده أوبك لخفض أكبر للإمدادات مع تحسن آفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.