مال وأعمال

أكد اتحاد شركات الاستثمار الكويتية اهمية تبني مبادرات التحول الرقمي وهياكل ضريبية ومالية اكثر قوة ومواءمة للمؤسسات الكويتية لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق رؤية «كويت جديدة 2035».

جاء ذلك في كلمة لمديرة الدعم الفني بالاتحاد فدوى درويش خلال ندوة نظمها الاتحاد حول «الفرص والتحديات لمزاولة الاعمال في الكويت وآخر المستجدات المالية والرقابية والضريبية والتحول الرقمي للمؤسسات» بالتعاون مع شركة «برايس وترهاوس كوبرز».

وأكدت درويش اهمية زيادة الوعي حول احدث المستجدات التي تجري في الكويت حول موضوع الندوة بما يصب في مصلحة شركات الاستثمار وكل الجهات العاملة في البلاد.

وطرحت الندوة آخر المستجدات حول الاعمال التجارية والضرائب والفرص والتحديات التي تواجه ممارسة الاعمال التجارية في الكويت كما تطرقت للتطورات الاقتصادية والمالية والرقابية بعيدة المدى التي لها تأثير على الشركات والخطوات التي تحتاجها للتحول والازدهار في العصر الرقمي. وتطرقت الندوة الى دور التكنولوجيا في تحقيق رؤية «كويت جديدة 2035» والعقبات امام ضريبة القيمة المضافة والتغيير الضريبي العالمي وتأثيره على المؤسسات المالية وكذلك التوجهات الناشئة في التقنيات الرقابية التنظيمية وحوكمة الشركات. من جهته قدم الشريك الرئيس لبرايس وترهاوس كوبرز في الكويت شريف شوقي نظرة حول المشهد الضريبي العام في الكويت مع التركيز على الاهتمام المتزايد بالضرائب والقضايا الاخرى التي تؤثر على بيئة الأعمال. وأشار شوقي الى مشاركة الكويت في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالضرائب والتي بدورها تطرح الكثير من التغيير الذي يتعين على الشركات والمؤسسات التعامل معه على ارض الواقع. من جانبه قال رئيس الخدمات الضريبية في الشرق الأوسط في «برايس وترهاوس كوبرز» مارك شوفيلد ان المشهد الضريبي يتغير بوتيرة كبيرة ما يؤثر على الطريقة التي نمارس بها أعمالنا.واضاف شوفيلد ان كل مؤسسة تحتاج الى اكتساب وتطوير الخبرات والمعرفة المناسبة من أجل الاستجابة للسلطات الضريبية في الوقت المناسب.

