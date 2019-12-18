مال وأعمال

انخفضت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأميركية، بنسبة 1.1 في المئة، على أساس شهري في أكتوبر الماضي إلى 272.8 مليار دولار. جاء ذلك، نتيجة لخفض السعودية لحيازتها بنسبة 1.4 في المئة، بما قيمته 2.6 مليار دولار، ليهبط رصيدها من 181.5 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر ، إلى 178.9 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر. وبلغت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأميركية، 273.9 مليار دولار حتى سبتمبر السابق له. وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة، الثلاثاء، أن الكويت جاءت في المرتبة الثانية كأكبر حائزي دول الخليج في السندات الأميركية، بإجمالي استثمارات 43.8 مليار دولار، مقارنة بـ 44.1 مليار دولار في الشهر السابق له. وجاءت الامارات في المرتبة الثالثة، بإجمالي استثمارات بلغت 48.4 مليار دولار، ثم سلطنة عُمان بـ8.1 مليارات دولار، وقطر 3 مليارات دولار، وتذيلت البحرين القائمة بـ526 مليون دولار فقط. وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة سواء كانت حكومية أو خاصة. وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأميركية، حتى نهاية سبتمبر الماضي، نحو 6780.8 مليار دولار، بصدارة اليابان 1168.0 مليار دولار، ثم الصين بـ 1101.6 مليار دولار.