مال وأعمال

أعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، تسديد أكثر من 20 مليار دولار من ديون البلاد الخارجية خلال العامين الحالي والماضي، مشيرة إلى أن 27 مليار دولار هي حجم الديون الخارجية المتبقية. وقال رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، إن «الديون الخارجية المستحقة على العراق 27 مليار دولار، و41 مليار دولار للسعودية غير معترف بها.. إنها ديون أُعطيت لرئيس النظام المباد خلال الحرب الإيرانية العراقية». وأشار الجبوري إلى أن «الديون على العراق كانت أكثر من 50 مليار دولار، تم تسديد أكثر من 20 مليار دولار خلال العامين الحالي والماضي». من جانبها، قالت النائب ماجدة التميمي لوكالة الأنباء الرسمية، إن «قرضاً حصل عليه العراق في 2015 بقيمة مليار و200 مليون دولار، وفي 2016 قرض بمليار و443 مليون دولار.. هذه القروض من البنك الدولي لدعم عجز الموازنة». وأضافت أن «قروضاً استثمارية أخرى صرفت على بعض القطاعات، منها الصحة، والتربية، والطرق والجسور، والموانئ، إضافة إلى أن البعض منها لإعمار المناطق المحررة».