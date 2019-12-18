مال وأعمال

تحتضن الأحساء «عاصمة السياحة العربية 2019» اجتماعات الدورة الـ 25 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والدورة الـ 22 للمجلس السياحي العربي للسياحة، وذلك يومي الأحد والإثنين، الموافق 22-23 ديسمبر الحالي، بحضور جميع الدول الأعضاء والعديد من المنظمات والاتحادات ووسائل الإعلام العربية والعالمية، في إطار تعزيز الجهود المشتركة وتبادل الرؤى والأفكار وإنفاذ القرارات الرامية لتجاوز التحديات وتطوير السياحة العربية. ويقود الاجتماعات أحمد بن عقيل الخطيب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

ويتواكب اختيار مكان وزمان هذا الاجتماع المهم، نظير ما تملكه المملكة من مكانة رائدة على المستوى الإقليمي والدولي، ولاسيما أنها تترأس حالياً مجموعة العشرين وتستعد لاستضافة قمتها خلال العام المقبل 2020، بالإضافة لما تشهده المملكة من تحول تاريخي ونهضة تنموية شاملة في جميع المجالات، تتمثل في رؤية 2030، التي تتمحور حول فتح النوافذ على كل دول العالم ومد جسور التواصل على مختلف الثقافات، والعمل على تنويع الاقتصاد لتحقيق النمو والازدهار، كما يعتبر القطاع السياحي أحد المحركات الرئيسة لتحقيق هذه التطلعات، وتعتبر المملكة اليوم واحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية، التي تضم العديد من الوجهات السياحية، بطبيعتها الساحرة ومقوماتها التاريخية والتراثية، ومن بينها منطقة الأحساء، التي تم اعتمادها رسمياً في عام 2018م كخامس المناطق السعودية المسجلة ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي (اليونيسكو).

ومن المقرر أن يشهد اليوم الأول، عقد اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري السياحي العربي في دورته الـ 26، على أن يشهد اليوم التالي عقد الاجتماع الوزاري الرئيسي، كما سيحظى جميع أعضاء الوفود المشاركة وضيوف هذا الملتقى الكبير بالعديد من البرامج السياحية في الأحساء «عاصمة السياحة العربية 2019»، تتضمن زيارة عدد من المواقع الأثرية والتاريخية، مثل جبل القارة، وبيت البيعة، وقصر الصاهود، وسوق القيصرية التاريخي، كما ستحتفي الأحساء بهذه المناسبة المهمة عبر إقامة العديد من العروض المتنوعة والفعاليات المصاحبة في مختلف المواقع، تشمل عروض الحرف اليدوية، والفنون الشعبية، والعروض المسرحية التاريخية، وعروض قوافل الإبل، ومعرض للفنون التشكيلية، وعروض الضوء والصوت، وغيرها الكثير.

وتعتبر الأحساء واحدة من أكبر وأشهر واحات النخيل بالعالم، من خلال أكثر من 3 ملايين نخلة منتجة لأجود أنواع التمور، فضلاً عن طبيعتها الساحرة وما تحتضنه من كنوز تاريخية وتراثية، مثل «بيت البيعة» الذي تشرف بزيارة الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- في العام 1913م، و«قصر الصاهود» الذي تم بناؤه في العام 1790م لحماية المناطق الزراعية حول المدينة، و«جبل القارة» الذي يتوسط أربع قرى تاريخية ويضم الكهوف ذات الطبيعة المناخية المختلفة والمميزة بالبرودة صيفاً والدفء في فصل الشتاء، و«سوق القيصرية» التاريخي الذي يرجح وجوده قبل ستة قرون مع بداية الاستيطان بالمنطقة.

