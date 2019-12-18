مال وأعمال

كشف البنك المركزي المصري، عن تفاصيل المبادرة الحكومية لدعم القطاع الصناعي من خلال إتاحة التمويل اللازم لشركات القطاع.

ونشر البنك المركزي كتاباً دورياً عبر موقعه الإلكتروني، تتضمن تفاصيل مبادرة القطاع الخاص الصناعي والتي أعلنتها الحكومة مطلع ديسمبر الحالي.

أتاح المركزي 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 10 في المئة متناقص لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية للشركات المنتظمة العاملة بالقطاع الخاص الصناعي التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه حتى مليار جنيه ويتم الاعتداد بحجم الأعمال أو الإيرادات السنوية للعميل والأطراف المرتبطة به بصورة مجمعة. وتوجيه المبادرة إلى منح تسهيلات ائتمانية لتمويل رأس المال العامل وكذلك تمويل الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج (تمويلات رأسمالية) بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وذلك وفقاً للدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل من قبل البنك.

