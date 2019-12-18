مال وأعمال

ارتفع الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي بواقع 6 قروش ، لتفوق نسبة ارتفاعه الإجمالية أمام الدولار 11 في المئة، ويسجل سعره المستوى الأعلى في 3 سنوات أي منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016. وبحسب وكالة «رويترز» فإن مصادر محلية قالت الارتفاع جاء بسبب الانعكاسات الإيجابية للاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة، والذي أسهم في تدفق أموال الصناديق الدولية بغزارة للأسواق المالية العالمية، ومنها السوق المصرية التي اجتذبت نحو 490 مليون دولار استثمارات من صناديق الاستثمار الدولية.

وقال محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية «هيرميس»: «العائد علي الأذون والسندات مازال مرتفعا نسبيا ومغريا للمستثمرين الأجانب خاصة في ظل انخفاض معدل التضخم.. توقعاتنا للجنيه في 2020 أن يصل إلى متوسط سعر عند حوالي 16.25 جنيها مقابل الدولار.

