مال وأعمال

يسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لاستغلال إمكانية الانفصال الفوري عن الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020 في دفع الاتحاد صوب إبرام اتفاق شامل للتجارة الحرة في أقل من 11 شهرا.

وفي أجرأ خطوة منذ فوزه بأغلبية في الانتخابات التي ، سيستخدم جونسون أغلبيته البرلمانية في حظر أي تمديد للفترة الانتقالية في إطار البريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) لما بعد عام 2020.

وقال مسؤول حكومي كبير «بياننا الرسمي أوضح أننا لن نمدد فترة التنفيذ، وقانون اتفاقية الانسحاب الجديد سيمنع الحكومة من الموافقة على أي تمديد».

وتدخل المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير فترة انتقالية تظل فيها عضوا بالاتحاد في كل شيء فيما عدا الاسم بينما يحاول الجانبان التوصل لاتفاق بشأن علاقتهما في مرحلة ما بعد البريكست.

وسيتضمن أي اتفاق للتجارة الحرة كل شيء بدءا من الخدمات المالية وقواعد المنشأ إلى التعريفات الجمركية وقواعد المساعدات الحكومية والصيد، وإن كان نطاق وتسلسل أي صفقة مستقبلية مازال خاضعا للنقاش.

وانخفض الجنيه الإسترليني بما يصل إلى 0.7 في المئة في التعاملات الآسيوية مسجلا 1.3236 دولار بعدما أذاعت قناة (آي.تي.في) النبأ أول مرة.

ورغم أن الأغلبية الكبيرة التي حققها جونسون تعطيه قدرا من المرونة يتيح تعديل القانون إن هو اضطر لهذا، فإنه يبعث برسالة إلى الاتحاد الأوروبي الذي حذر زعماؤه لندن من أن الأمر سيتطلب مزيدا من الوقت للتوصل لاتفاق تجاري شامل.

وقال جونسون والرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهما يتطلعان لمواصلة التعاون الوثيق والتفاوض على اتفاق «طموح» للتجارة الحرة بين البلدين.

يأتي هذا فيما التقطت الأسهم الأوروبية أنفاسها بعد صعود قياسي يوم الثلاثاء في الوقت الذي تأثرت فيه الأسهم البريطانية سلبا جراء تحذير بشأن المبيعات صادر عن يونيليفر ومخاوف من أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ربما يتخذ موقفا متشددا إزاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

ونزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 في المئة بحلول الساعة 0817 بتوقيت غرينتش، ليتخلى عن مكاسبه بعد أن سجل أقوى ارتفاع في نحو عام عقب تقارير عن أن جونسون سيستغل سيطرته على البرلمان لمنع أي تمديد للفترة الانتقالية للانفصال البريطاني بعد 2020.

وهبط مؤشر الأسهم الأوروبية الأوسع نطاقا 0.5 في المئة لينخفض من مستويات قياسية مرتفعة. ونزل سهم يونيليفر 5.9 في المئة بعد أن حذرت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة من أن مبيعات 2019 ستنمو عند مستوى يقل قليلا عن توقعاتها مشيرة إلى أوضاع صعبة للتجارة في غرب إفريقيا وتباطؤ في جنوب آسيا.

وهبط مؤشر قطاع السلع الشخصية والمنزلية الأوروبي 1.9 في المئة.

وارتفع سهم إيرباص 0.5 في المئة بعد أن قالت منافستها بوينغ إنها ستعلق إنتاج الطائرة 737 ماكس في يناير ، على الرغم من أن أسهم سافران وميلروز المصنعتين لأجزاء الطائرات تراجعت 2.3 في المئة و0.6 في المئة على الترتيب. في إطار اَخر متصل بالاقتصاد العالمي قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين يوم الثلاثاء إن بكين لن تلجأ إلى تحفيز اقتصادي ضخم عبر التوسع في تنمية البنية التحتية. لكن منغ وي المتحدثة باسم اللجنة وهي الهيئة الحكومية المعنية بالتخطيط أبلغت الصحافيين أن بكين ستعزز دعمها لمشاريع البنية التحتية في وسط وغرب الصين. وقالت إن الصين لديها الثقة في تحقيق أهدافها الاقتصادية للعام بالكامل.

