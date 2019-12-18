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افتتحت الهيئة العامة للرياضة حلبة سباق الدراغ الدولية للسيارات اللاسلكية «دريفت» بساحة السرة وحضر الاحتفال بافتتاح الحلبة مدير ادارة الرياضة للجميع حامد الهزيم ونائبه وليد سلطان واشتمل الحفل على عروض لسيارات الدرفت بالساحة الرئيسية وعروض للطائرات اللاسلكية وتكريم المشاركين في تصميم الحلبة والمشاركين في عروض الافتتاح.

واكد حامد الهزيم مدير ادارة الرياضة للجميع ان الهيئة حرصت على اقامة هذه الحلبة بتوجيه ودعم من قبل مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ونائبه لقطاع الرياضة للجميع مشعل الهدبة لمنح الفرصة لهواة هذه الرياضة لممارسة هوايتهم في حلبة دولية تلبي جميع احتياجاتهم، مشيراً الى حرص الهيئة على التنوع بين الانشطة الرياضية والهوايات والبرامج التوعوية لجميع شرائح المجتمع بما يسهم في تفعيل مفهوم الرياضة للجميع وتحفيز جميع الفئات السنية على ممارسة الرياضة وتنمية هواياتهم.

