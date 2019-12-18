إضاءات

نجاح أي حفل غنائي يتمثل في ثلاثة عناصر «النجوم والتوقيت والمكان بكل التجهيزات» ومتى توافرت هذه العناصر بالتأكيد سيحقق الحفل صدى ونجاحاً كبيراً.

وهذه السياسة التي اعتمد عليها المنتج الشاب عبدالعزيز الزيدي الذي اشتهر بتقديم أفضل وأجمل الحفلات الغنائية في الكويت.

وهو الذي بات معروفًا بأعماله وتنظيماته الدّقيقة، وأصبح من أصحاب الخبرة العريضة في هذا المجال ما أكسبه ثقة الفنانين والنجوم، الذين أصبحوا يتعاملون معه بثقة وشفافيّة.

والذي يحاول دائما في كل حفلاتة التجديد ومتابعة الخطوط العالمية في الحفلات وادخال افكار جديدة عليها ويعاونه فريق متخصص في مجال تنظيم وإقامة الحفلات يجهز حالياً لحفل غنائي جديد يحمل عنوان «ليلة من العمر5 «ضمن سلسلة حفلات ليلة من العمر والتي ستقام يوم 26 من الشهر الحالي بقاعة 5 بأرض المعارض بمشرف والتي تسع لعدد4000 مشاهد وسيحييها كل من الفنانة اصالة نصري والتي ستقدم من خلال الحفل عدداً من اغانيها القديمة الرائعة مثل سامحتك ومبقاش انا ويامجنون

