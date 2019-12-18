إضاءات

اختتم عرض صرخة لفرقة المسرح الشعبي عروض المسابقة الرسمية لمهرجان الكويت المسرحي في دورته العشرين.

في بطاقة التعريف اشارة واضحة إلى ان العرض هو كولاج من اعمال الكاتب المسرحي الاماراتي اسماعيل عبد الله لكن دون تحديد مصادر النص. وربما من يعرف تجربة اسماعيل سيلاحظ الاشارة الى حرب النعل وكذلك صهيل الطين.

ولم يختر صناعه الاتكاء على احد عناوين اسماعيل المستوحى منها العمل وانما ذهب الى كلمة درامية مشحونة هي صرخة.

فمن صاحب الصرخة؟ هل هو العبد ام هو الانسان عموما؟ هل هي صرخة ألم ام صرخة حرية؟

كان من الواضح ان الكولاج الذي نحن بصدده قدم سلسلة من المشاهد او المقاطع. كل مقطع يشكل بنية مستقلة معبرة عن احد نصوص اسماعيل. وفي الوقت نفسه تتلاحم مع غيرها من المقاطع.

ولا شك ان مغامرة الكولاج النصية ليست سهلة بالمرة لأنها تجمع بين نصوص قد لا يوجد بينها رابط جوهري في الاساس.

ولعل اول الحلول النصية التي نحن بصددها هي الحفاظ على روح التجربة الابداعية عموما لاسماعيل عبدالله. فهو الكاتب المولود في خورفكان وعاش طفولته على ايقاع الحكايات الشعبية والاساطير الشفاهية وطقوس الاعراس والجملة المحكمة البسيطة.

كما انه ايضا المسرحي المتمرس الذي يملك خبرة درامية وفلسفية انعكست في سمتين الأولى ذلك النفس الوجودي في اصوات الشخصيات. والأخرى تتمثل في وعيه الطبقي بطبيعة المجتمع العربي عموما والخليجي خصوصا حيث صراع السادة والعبيد.

من ثم نحن لسنا امام نص محكم البنية وفق القواعد الارسطية التي تنقلنا من البداية إلى العقدة ثم الحل.

ولسنا ايضا أمام عرض حداثي او ما بعد حداثي لا يلقي بالا للنص على اعتبار انه لم يعد العمود الفقري للعرض المسرحي.

نحن امام حالة بينية ما بين حضور النص بقوة.. وبنبرة مباشرة احيانا.. وبين تواريه كأنه مجرد همهمة او كأنه جزء من المؤثرات الصوتية للحالة البصرية.

ثمة أمر آخر يتعلق بالنص وهو انه لم ينشغل على الشخصيات بالصورة النمطية في رسم ابعادها النفسية والجسدية والاجتماعية.. وانما هو قدمها لنا بوصفها فواعل.. حسب المصطلح السيميائي.

فنحن ازاء ثلاثة فواعل اساسية تكررت في كل مقاطع العرض ولحمتها ببعضها البعض.

الفاعل الأول يمكن ان نطلق عليه اسم السيد والذي جسده احمد ايراج حيث ظهر منذ البداية في مكان مرتفع بوصفه الشخص المهيمن المخلوق من نار وطين.

هذا السيد الذي ينظر إلى حكايات البشر التعيسة باستخفاف ويحول بينهم وبين الحب والأمل. ومهما تلونت شخصية ايراج في العرض فإنها ظلت عاكسة للدور الوظيفي للسيد.

اما الفاعل الآخر فيمكن ان نسميه العبد وجسده علي الششتري.. وهو دور حمل تلوينات اداء اكثر رحابة من النمطية النسبية في شخصية السيد. هذا العبد قد يكون شابا مهزوما في حبه حيث يحال بينه وبين حبيبته. وقد يكون ابنا مفقودا لأم ثكلى.

وربما مقولة العرض الاساسية تكمن في تلك العلاقة الأزلية بين السيد والعبد.. والتي لخصتها جملة خالد امين في بطاقة التعريف: هذه هي أعراف الزمن القاسي. وهذه هي موازين السادة لاستعبادنا. فوداعا للحرية.

ونأتي إلى الفاعل الثالث في العرض ويتمثل في المرأة والتي جسدتها أحلام حسن. لا تلعب أحلام شخصية محددة وانما هي الأم والحبيبة. هي رمز الأمل والحياة والخصوبة والغد. وهي ايضا الرغبة واساس الصراع بين السيد والعبد.

على مستوى السينوغرافيا كان هناك اشتغال على سمات بصرية شبه ثابتة منها ذلك الجدار الذي يغلق خلفية المسرح بعدد هائل من الجماجم. وكذلك اللعب على عدة تشكيلات أخرى من تلك الجماجم مثل الشجرة. وتم تلوين هذا الجدار الكئيب بثراء الاضاءة وتنويعاتها اللونية ما بين الأصفر والأحمر والأزرق.

وقد اطر هذا الجدار الفضاء على نحو محكم ومقبض. وكان مهددا لنا كمتلقين. وكأنه يوحي بديمومته المرئية إلى ان الحقيقة الوحيدة هي الموت. وما نحن إلا ازاء حكايات بشرية لا نهائية مآلها في نهاية الأمر إلى الموت الذي جسده جدار الجماجم كأنه أبدية صامتة ومقبضة.

وجاء تصميم الموسيقى منسجما مع ايقاع وروح العرض بنبضاتها وايقاعاتها. كما كان لتوحيد تصميم الأزياء دوره في دمج هذا الكولاج وكذلك في تأكيد تلك الابدية الحزينة للعرض.

وما يقال عن الإضاءة والموسيقى والأزياء ينطبق ايضا على المكياج. حيث كانت جميعها منسجمة معا وتتسم بالاحترافية والاجتهاد.

بصفة عامة كان العرض محكماً ومحبكا على صعيد الإخراج واحترافية عناصره وانسجام رؤيته البصرية. ربما اكثر من حبكته على مستوى النص.

ولاشك ان العرض استفاد من الخبرات الكبيرة لفريق التمثيل الذي نجح في تجسيد حالات الأدوار على تباينها الدرامي. العرض يتسم عموما باجتهاد كبير جدا في تقديم دراما متميزة تستلهم مدارس مسرحية مختلفة.

ورغم كآبة العرض عموما لكنه انتهى بنا إلى نهاية تصالحية.. بدعوة إلى الأمل والميلاد الجديد.. والإيمان بإنسانية الانسان.

