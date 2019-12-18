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أكد فالح المطيري مدير مهرجان الكويت المسرحي بأن اللجنة المنظمة استقطبت ضيوفاً جدد بنسبة تغيير بلغت 70 في المئة من أغلب الدول الخليجية والعربية، والذين أثروا الدورة بإسهاماتهم ونشاطهم الفاعل، مشيدا بالجهود الداعمة من الأمين العام المساعد لقطاع الفنون د. بدر الدويش وجميع العاملين في المهرجان جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح مع وسائل الإعلام، وذلك في فندق الجميرا، وشهد اللقاء عدة مداخلات من ضيوف المهرجان من الشخصيات المسرحية الخليجية والعربية.

وأضاف قائلا: إن الدورة سيكون نجاحها مقرونًا بنجاح قرارات لجنة التحكيم كما أن المهرجان حرص على اختيار أفضل النصوص من أصل عدة نصوص تقدمت للمشاركة، مع استبعاد أخرى، مع ان عروض المهرجان المسرحية كانت متفاوتة ولكنها متماسكة في الطرح كون جميع الفرق المسرحية المشاركة بذلت الجهود.

وعن آلية اختيار لجنة التحكيم قال: تتم عملية الاختيار وفق توفر جميع عناصر العرض المسرحي من التأليف والإخراج والسينوغرافيا وغيرها كما أن عملية الحجب عن أي جائزة تعود إلى رأي وقرارات لجنة التحكيم، ونحن لا نتدخل في هذا الجانب.

وأشار المطيري إلى أن هناك فكرة قائمة للدورة القادمة للمهرجان ستكون من خلال طرح النصوص المسرحية المشاركة ضمن كتيب سيتاح للجمهور الاطلاع عليه، موضحا أن إقامة الندوة الفكرية على يومين متتاليين رغبة بحضور أكثر قدر من الضيوف والجمهور.

وردا على تساؤل حول وقت الندوة التطبيقية بين المطيري أجاب بأن الأفضل إقامتها بعد العرض المسرحي مباشرة كونها تعطي الروح والرونق للندوة، ولفت المطيري إلى أننا في المهرجان لا نتدخل في اختيارات نصوص الفرقة المسرحية المشاركة كونهم يحرصون على تقديم أفضل النصوص، ونحن ليس لدينا صلاحية في الاعتراض لكن نعمل وفق المحاذير الرقابية.

وأشار المطيري إلى إننا نستلم النصوص المجازة قبل ثلاثة أشهر، ومن ثم تعرض على لجنة القراءة، وبعدها تتم الموافقة أو الرفض.

مؤكدا أن المهرجان قائم على الفرق الأهلية المحلية الذين أسس بنوده كبار الفنانين الرواد مثل فؤاد الشطي وعبدالعزيز السريع وسليمان الشطي، لافتًا إلى أن جائزة السينوغرافيا كانت موجودة ولكنها تجزأت وهناك مطالبة لعودتها مجددًا.

