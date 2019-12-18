إضاءات

بين الحين والآخر نسمع بعض الملاحظات من هنا أو هناك حول منهجية «المنتج المنفذ»، ورغم احترامنا الشديد لوجهات النظر، مهما اختلفنا معها، إلا أننا نستطيع القول، بانه لولا «المنتج المنفذ» ودعم وزارة الإعلام لما كان للدراما التلفزيونية في الكويت أن تذهب إلى تلك المنطقة العالية الحضور.

إن الدعم الذي تقدمه وزارة الإعلام لصناعة الانتاج التلفزيوني بشكل عام، وللدراما التلفزيونية بشكل خاص يحسدنا عليه القاصي والداني ويمهد الطريق للدراما التلفزيونية الكويتية للانطلاق بعيداًَ.. وهي اليوم الأكثر حضوراً على الصعيدين المحلي والخليجي، بل إنها تمثل حصان السبق لدى النسبة الأكبر من الفضائيات في المنطقة.

نعلم بأن هنالك مساحات من الخلل ولكن هذه يتحملها المنتج المكلف بالإنتاج، وليس منهجية العمل ودعم وزارة الإعلام، سواء عبر المنتج المنفذ أو الشراء المميز، ولكن من تسند إليهم قلة الذين يعرفون مهنتهم.. ويراهنون على الإبداع والتميز والتفرد للاستمرارية والتألق.

المنتج المنفذ ليس مجرد نافذة للثراء.. بل بوابة للتحدي.. والكينونة.. والتميز والتعبير الحقيقي للانتماء إلى الحرفة الفنية.

المنتج المنفذ مسؤولية.. وكينونة.. وقلة، للأسف، هم الذين يذهبون إلى ذلك النهج الرفيع.

وعلى المحبة نلتقي

