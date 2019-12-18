علم ومعرفة

تشارك دور النشر والتوزيع الكويتية في «معرض جدة الدولي للكتاب» في نسخته الخامسة بفعالية مميزة بمجموعة من الاصدارات الادبية والثقافية وكتب تطوير الذات والتنمية اضافة الى الاصدارات المختلفة في شتى العلوم الانسانية.

وأكد عدد من ممثلي دور النشر الكويتية في تصريحات متفرقة لـ «كونا» اليوم الاثنين حرصهم على المشاركة الدورية في معرض جدة الدولي للكتاب لابراز مكانة ودور الكويت الثقافي.

من جانبه قال مسؤول «دار سما» للنشر والتوزيع يوسف العيسى في تصريح لـ«كونا» ان «سما» والتي تأسست في العام 2013 شاركت في معرض جدة للمرة الخامسة على التوالي مشيرا إلى ان دور النشر الكويتية تستقطب القارئ السعودي بمختلف فئاته العمرية وتحظى باهتمامه لما تتميز به الكويت من مكانة ثقافية لدى القراء في السعودية. وأشار العيسى الى ان «دار سما» تشارك في المعرض باصدارات متنوعة تخاطب فئة الشباب وتهتم بشكل خاص بكتب التنمية وتطوير الذات والرواية الاجتماعية وتربية الطفل متمنيا تمثيل الكويت خير تمثيل.

من ناحيته قال مدير عام شركة «بلاتينيوم بوك» للنشر والتوزيع احمد الحيدر ان «بلاتينيوم» وهي دار نشر شبابية تشارك للمرة الخامسة على التوالي في المعرض وتحرص على توسيع قاعدة انتشار مطبوعاتها التي يتم إصدارها وتسويقها وتكتسب تنوعا جماهيريا في مدينة جدة لما تمتلكه من اختلاف ثقافي.

وأضاف الحيدر ان «بلاتينيوم» تشارك في المعرض باصدارات مختلفة تشمل الرواية ودواوين الشعر بالاضافة الى الاصدارات المتعلقة بالعلوم الانسانية كوسيلة لتعزيز المعرفة على الرغم من منافستها في شتى الوسائل وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة.

من جهته أكد المدير التنفيذي لدار «دريم بوك» فيصل المشوح ان مشاركة الدار في المعرض للمرة الرابعة تأتي انطلاقا من مكانته كأحد أهم المعارض العربية، مشيرا الى ضرورة التواجد في مثل هذه المناسبات الثقافية التي تقام في الدول الخليجية للاسهام في نشر الثقافة والمعرفة.

وأضاف المشوح ان الهدف من المشاركة في المعرض تأتي ايضا لابراز الوجه الحضاري والثقافي للكويت كمنارة علمية وثقافية بالاضافة الى نشر وتوزيع وتسويق انتاج كتب الشباب الخليجي بدئا من كتب الرواية والتنمية الشخصية وتطوير الذات لزيادة الوعي الثقافي لدى هذه الفئة والمساهمة بخلق جيل متعلم.

بدوره، قال جاسم العمران من دار «بوك لاند» للنشر والتوزيع ان الدار تشارك للمرة الاولى في معرض جدة الدولي للكتاب بمختلف الاصدارات الادبية من روايات وكتب الفلسفة والتاريخ وقصص الغموض وتطوير الذات والتي تستهدف جميع الفئات العمرية. وأوضح العمر ان اهم ما يميز «بوك لاند» هو نشر القصص الحقيقية التي تهدف إلى زيادة الوعي الاسري والاجتماعي في تربية النشئ خاصة تربية الاطفال ممن يعانون من التوحد وكيفية التعامل والتكيف مع تلك الحالات.

واستقطب المعرض في نسخته الحالية 400 دار نشر من 40 دولة عربية وإسلامية وعالمية من بينها مجموعة من دور النشر الكويتية.

وتقام في المعرض أكثر من 50 فعالية متنوعة تتضمن ندوات ومحاضرات ومسرحيات تشمل على موضوعات اجتماعية وثقافية إضافة إلى عرض أفلام وثائقية تخاطب الأسرة والطفل وتلامس السلوك التوعوي والتثقيفي إلى جانب ورش العمل في الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي.

