علم ومعرفة

شهد جناح «منشورات القاسمي» المشارك في معرض جدة الدولي للكتاب (11 - 21 ديسمبر 2019) الذي انطلقت فعالياته أخيراً، اقبالا كبيرا وملحوظا على اقتناء مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الجديدة، من زوار المعرض والمثقفين والباحثين والقراء والجمهور العام والطلبة.

ومعرض جدة الدولي للكتاب الذي افتتح برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، و يستمر لمدة 10 أيام على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية في محافظة جدة، يأتي ليضيف ما يميزه عن المعارض الأخرى من خلال مشاركة واسعة لكبريات دور النشر العربية والدولية وشموليته التي تتضمن الكتب الأكاديمية والثقافية والعلمية والأدبية والدينية بالإضافة إلى كتب الطفل والوسائط المعرفية والكتب الإلكترونية. كما يصاحب المعرض العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية وورش العمل حيث يشارك 440 دار نشر من اكثر من 40 دولة، واكثر من 100 ألف كتاب.

وقدمت «منشورات القاسمي» المؤلفات الجديدة للشيخ د. سلطان القاسمي، ومنها روايته التاريخية «راس الامير مقرن»، وفيه يضيف الباحث والمؤرخ صاحب السمو حاكم الشارقة لموسوعته البحثية في تقصي أحداث التاريخ العربي والإسلامي للقارئ بلغة سردية سلسلة وشخصيات لعبت دوراً مهماً في تفاصيل هذا التاريخ عرباً وفرنجة، كذلك كتاب «حكم قراقوش مباحث في حكم التاريخ»، وهي حكاية أخرى من السرد في عمق التاريخ حيث يأتي جديد المؤرخ الباحث بنموذج حكائي ممتع ليكشف القناع عن كثير من الزيف الذي أحاط بقراقوش.

كما ضمت مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة المعروضة كتاب «نظم الفوائد في سيرة ابن ماجد»، وكتاب «فيليب العربي» وهو كتاب معرفي علمي مختصر ومكثف يتناول مؤلفه فيه حياة الإمبراطور الروماني فيليب العربي الذي ذاع صيته بقوة شخصيته وأثره في الحياة السياسية في الإمبراطورية الرومانية وبأسلوب سلسل ممتع، كذلك كتاب «مداخلات سلطان» وهو محتوى نتاج مداخلات سموه عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يقدم من إذاعة الشارقة وتحديداً منذ ديسمبر من عام 2011 ولحد الان.

كذلك قدمت «منشورات القاسمي» لزوار معرض جدة مؤلفاتها الجديدة لعدد من الكتاب وهي: كتاب: «القوى الناعمة.. سموم في أواني الجاذبية» تأليف د. رشا يحيى، كتاب «القدس في زمن ضائع» تأليف د. يوسف الحسن وكتاب دفتر الشارقة «ترجمان العشاق» تأليف الروائي جمعة اللامي، وكتاب «التنمية الثقافية في دولة الامارات العربية المتحدة من التكوين الى التمكن» تأليف د. محمد حمدان بن جرش، وكتاب «الماجدي ابن ظاهر.. الفهيم المثقف» تأليف عبداللًه سيف لينيد الشويهي، يتناول الكتاب دراسة الشعر النبطي للماجدي ابن ظاهر، كذلك كتاب «طرائف النوادر عن أصحاب المآثر» تأليف د. علي القاسمي.

كما كان لإصدارتها السابقة حضورا واقبالا متميزا عليها في معرض جدة للكتاب وفي جميع المجالات الروائية والتاريخية والبحثية، كذلك في الشعر والقصة والمسرح والعلوم كافة.

