علم ومعرفة

دأباً على عادتها في كل عام، تقيم اليوم مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

وقالت إدارة المكتبة بأن هذا اليوم سيشهد مجموعة من الأنشطة، أبرزها: إقامة معرض للكتاب ليوم واحد تعرض من خلاله للجمهور إصدارات المكتبة القيمة والتي تتنوع بين الأدب والتاريخ والبحوث والدراسات والأعلام، وغيرها من علوم اللغة العربية وآدابها. إضافة إلى مجموعة مهمة من المطبوعات الكويتية تشجيعاً من المكتبة على القراءة والتفاعل مع الكتاب واقتنائه.

كما يتضمن نشاط المكتبة في اليوم العالمي للغة العربية توزيع إصدار فيه معلومات مكثفة وضرورية عن اللغة العربية وتاريخها وأبجديتها وعلومها المختلفة في النحو والبلاغة والصرف، إلى جانب نبذة عن علم العروض والقوافي في الشعر العربي، وأنواع هذا الشعر، وغير ذلك من معلومات تذكيرية عن اللغة العربية التي أوردها المنشور منوهاً بأهمية تمسكنا بهويتنا اللغوية كونها من أقدم اللغات السامية وأكثرها انتشاراً ويتحدث فيها أكثر من 422 مليون نسمة، ويتضمن المنشور آراء عن أصول اللغة العربية.

وأشارت إدارة المكتبة إلى حرصها على مواكبة هذا اليوم الذي هو أحد أهداف إنشاء المكتبة على يد مؤسسها الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين، وسبق أن دعمت اللغة العربية بشتى الوسائل بما فيها إقامة دورات مجانية.

هذا وسوف تستقبل المكتبة الزائرين في «اليوم العالمي للغة العربية» من التاسعة صباح اليوم، ولغاية التاسعة مساء بشكل متواصل.

