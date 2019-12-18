علم ومعرفة

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ينتقي لنا «مكاوي سعيد» بعين الروائي وجوهًا وأماكن من وسط القاهرة، من بين جنبات تلك الشوارع المعدودة التي تَشكَّل فيها جزء مهم من تاريخ مصر الحديثة؛ حيث كانت ولا تزال ملتقى المثقفين والفنانين المصريين، يمارسون فيها الفن والسياسة والكلام والصعلكة.. وذلك في روايته الشهيرة «مقتنيات وسط البلد» الذي أصدرت «دار الشروق» بالقاهرة طبعة جديدة منها مؤخراً

من «وسط البلد» حيث تتداخل حياة هؤلاء المثقفين وما لهم من طموحات لا محدودة وجنون مدهش، بحياة ملايين المارة اليوميين من جميع أنحاء مصر والعالم... سنقرأ عن ما يزيد على «41» شخصية من ذوي الوجوه المعروفة أو المألوفة في جلسات المثقفين أو على أطرافها.. بعض هذه الشخصيات كان موهوبًا وفضل الصعلكة على الموهبة، وبعضهم تكسرت طموحاته بيده أو بيد غيره فانطوى على نفسه أو أصابه الجنون أو مات أو ابتعد، وبعضهم آثر السكينة وظل يغرف من حكمة الحياة الصافية.. وفي الناحية الأخرى يحكي عن مقاهٍ ومطاعم وبارات ومنتديات ثقافية نشطت «وسط البلد» في منتصف السبعينيات وأوائل الثمانينيات.

