علم ومعرفة

وَكَأنَّني جُرحٌ بِكُلِّ مَدِينَةٍ وَكَأنَّني وَجَعٌ بِلا عُنوانِ وَكَأَنّ آلامَ الثَّكالى كُلَّها حَطّت° بِقَلبي لَحظَةً بِثَواني وَبُكاءَ أَطفالٍ جِياعٍ فِي دَمِي وَصَقِيعَ حُزنٍ عَابِرٍ شِرياني وَكَأنَّني جُرحُ القَصِيدِ مُسافِرٌ بِشَتاتِ أَقلامٍ وَقَهرِ بَيانِ وَكَأنَّني فِي القُدسِ زَهرةُ مَريَمٍ في الشَّامِ قَلبِي و المَدَى عُنوانِي وَكَأنَّني أَمشِي أَلمُّ جِراحَكُم° وَأَنامُ قَهراً أَحتَسِي فِنجانِي أَبكِي بِِملءِ الصَّمتِ فِي آذانِكُم° فَيَفِيضُ دَمعِي غِامِراً شُطآني وَكَأنَّني إسراءُ قَلبِ مُحَمّدٍ وَكَأنَّني مِعراجُ قَلبٍ ثاني وَكَأنَّني آنَستُ نُوراً في دَمِي فَسَجَدتُ لله الَّذي أَحياني وَكَأنَّ أَوجَاعَ البِلادِ بِأَسرِها فَرضٌ عَلَيَّ وَسُنَّةُ الَأزمانِ فََرحِي أَصُومُ بِِه لأَفطَرَ بُؤسَكُم° فَأَصِيرُ قَلبَاً يَكتَوي أَشجَانِي يا أَيُّها القَلبُ الرَّهيفُ ألا استَفِق° وَانفُضْ غُبَارَ اليَأسِ دُونَ تَوانِي هَذِي حُرُوفِي صغتُها مِن° أَدمُعِي فَيضٌ مِنَ الإِنجِيلِ و القُرآنِ * شاعرة سورية