عربيات ودوليات

بيروت- أ. ف. ب: أصيب عشرات الأشخاص ليل الإثنين الثلاثاء في مواجهات عنيفة اندلعت بين مناصري حزب الله وحركة أمل والقوى الأمنية في وسط بيروت على خلفية شريط فيديو اعتبر مهيناً للطائفة الشيعية وتزيد المواجهات الأخيرة من تعقيدات الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بلبنان، في وقت حذر ناشطون ومتظاهرون من الانجرار إلى «فتنة» لا تخدم سوى الطبقة الحاكمة، التي تواجه منذ 17 أكتوبر حراكاً شعبياً غير مسبوق يطالب برحيلها كاملة. وعند حوالي منتصف الليل هاجم عشرات الشبان من مناصري الحزبين ساحات الاعتصام الفارغة في وسط بيروت. وسرعان ما اندلعت المواجهات إثر تصدي القوى الأمنية وعناصر من الجيش اللبناني لهم. ورمى الشبان الذين قدموا سيراً أو على دراجات نارية، قوى الأمن بالحجارة والمفرقعات النارية وأشعلوا النيران في ثلاث سيارات على الأقل وفي جزء من مبنى قيد الإنشاء. وردت القوى الأمنية برمي عشرات القنابل المسيلة للدموع باتجاههم. واستمرت عمليات الكر والفر بين الطرفين ساعات عدة في محيط وسط بيروت، قبل أن تعود وتهدأ الأمور عند حوالي الساعة الرابعة فجراً. وأعلن الدفاع المدني اللبناني في تغريدة أن عناصره بعد عودة الهدوء عالجوا «43 مواطناً» وجرى نقل 23 جريحاً إلى مستشفيات المنطقة، من دون تحديد ما إذا كانوا من الشبان الغاضبين أو العسكريين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها مناصرون من حزب الله وحركة أمل ساحات التظاهر، التي تكون خالية ليلاً من المتظاهرين ضد الطبقة السياسية وسط انتشار للقوى الأمنية. وعادة ما يهاجم هؤلاء المتظاهرون على خلفية هتافات ضد زعمائهم إلا أن هذه المرة جاءت رداً على شريط فيديوا يتضمن تطالات على مقدسات وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يُعرف تاريخ تصويره يظهر شاباً، قيل إنه خارج البلاد ويتحدر من مدينة طرابلس (شمال). وفي مدينة صيدا جنوبا هاجم شبان ملثمون منطقة الاعتصام الرئيسة التي كانت شبه خالية من المتظاهرين وحطموا عدداً من الخيم. وحذّر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من الانجرار إلى ما وصفوه بـ«الفتنة»، معتبرين أن وقوعها يخدم الطبقة السياسية فقط. واعتبر استاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الأميركية عماد سلامة أن «إثارة النعرات الطائفية هي أحد الأساليب التي غالباً ما تلجأ لها السلطة بهدف تقسيم اللبنانيين وإضعاف الحراك في الشارع» لكن رجح أنهم أخطأوا هذه المرة كون «اللعبة قديمة واللبنانيون باتوا يعرفونها جيدا وبالتالي لن ينجح الأمر هذه المرة».

