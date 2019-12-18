عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: أصدرت الرئاسة اللبنانية بيانا ردت فيه بشكل غير مباشر على حديث رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، حول تخوفه من وقوع «خروقات دستورية» خلال عملية الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد.

وقال الحريري في بيانه «في إطار الاتصالات السياسية قبل موعد الاستشارات النيابية اتضح أن كتلة التيار الوطني الحر كانت بصدد ايداع أصواتها فخامة رئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء» وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال قائلا «وهذه مناسبة للتنبيه من تكرار الخرق الدستوري الذي سبق أن واجهه الرئيس الشهيد رفيق الحريري في عهد الرئيس اميل لحود، وللتأكيد أن الرئيس الحريري لا يمكن أن يغطي مثل هذه المخالفة الدستورية الجسيمة أيا كانت وجهة استعمالها، في تسمية أي رئيس مكلف». من جانبها أصدرت الرئاسة اللبنانية بيانا قالت فيه «الرئيس عون حريص على الدستور ولا يحتاج الى دروس من أحد والتذرع بإيداعه أصواتا نيابية لتمني تأجيل الاستشارات محاولة مكشوفة للتبرير وتجاهل اسباب أخرى» وجاء أيضا في بيان الرئاسة «الحديث عن «خرق دستوري» مردود لمطلقيه الذين كان يجدر بهم معرفة القواعد الدستورية والاقلاع عن الممارسات التي تتناقض ونص الدستور وروحه».

