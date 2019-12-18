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بغداد- «كونا»: تنتهي المهلة الدستورية المخصصة لتقديم مرشح لمنصب رئيس وزراء جديد في العراق غدا الخميس دون مؤشرات قاطعة على الاتفاق على مرشح بعينه في الوقت الذي يواصل الشارع العراقي ضغطه على الطبقة السياسية عبر مواصلة الاحتجاجات والاعتصامات في بغداد ومحافظات اخرى.

وطبقا للوثيقة الرسمية التي بعث بها رئيس الجمهورية برهم صالح الى البرلمان فان المهلة الدستورية المحددة له لتكليف رئيس الحكومة الجديد ستنتهي مع نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس. ولم يصدر اي بيان رسمي من مكتب الرئيس حتى صباح امس بخصوص التوصل الى مرشح بعينه بيد ان وكالة الانباء العراقية نقلت الاثنين عن مصادر وصفتها بالمطلعة ان لدى الرئيس قائمة من المرشحين وانه قد يدفع بشخصيات مرشحة من قبل متظاهرين لتولي المنصب.

وذكرت الوكالة عدة اسماء مرشحة بينهم النائب والوزير السابق محمد السوداني ومحافظ البصرة الحالي اسعد العيداني فضلا عمن وصفته بمرشح المتظاهرين القاضي رائد جوحي. من جانبها رأت مفوضية حقوق الانسان العراقية في بيان ان الرئيس العراقي يتحمل اليوم مسؤولية وطنية كبيرة بضرورة اختيار شخصية عراقية وطنية لمنصب رئاسة الوزراء للمرحلة القادمة تحترم حقوق الانسان وتدافع عنه ولا تتسامح في قطرة دم عراقية واحدة مهما كان انتماء صاحبها.

الى ذلك نقلت صحيفة «الصباح» الحكومية عن النائب عن كتلة «سائرون» عباس عليوي قوله «ان هناك اجتماعات مكثفة مع ممثلي المتظاهرين اضافة الى الكتل النيابية بهدف اختيار رئيس وزراء يلبي طموح الشارع العراقي».واضاف عليوي ان «الوضع العام يتجه الى استمرار المظاهرات لحين تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة واختيار رئيس وزراء حسب المواصفات التي يرتضيها الجمهور وبالتالي فان اختيار اي شخصية من الكتل السياسية بدون اخذ رأي الشارع سيكون مرفوضا».

ويأتي كل ذلك في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية في بغداد ومحافظات عراقية اخرى رغم الظروف البيئية الصعبة وهطول المطر وانخفاض درجات الحرارة. وذكر ناشطون في بغداد لوكالة الانباء الكويتية «كونا» ان الاعتصامات متواصلة في ساحة التحرير والشوارع والجسور القريبة منها وان شهدت تراجعا ملموسا في اعداد المعتصمين اخيرا. ولفتوا الى انهم اطلقوا عددا من «الهاشتاغات» لحث المتظاهرين على التوافد بكثافة الى ساحة التحرير ومواصلة الزخم الضاغط على الطبقة السياسية في البلاد واخرى منددة بعمليات الاغتيال التي تطال الناشطين. وفي البصرة جنوبا ذكرت اذاعة «المربد» التي تبث من هناك ان عددا من المحتجين قطعوا الطرق الرئيسة لبوابات حقول النفط في الرميلة الشمالية وارطاوي وبئر 22 غربي المحافظة. كما نصب اخرون خيما للاعتصام المفتوح امام بوابة حقل الرميلة الشمالي رفضا لما وصفوه بالتهميش في توزيع الوظائف داخل الحقل. وفي محافظة كربلاء جنوب بغداد وجه قائد الشرطة الجديد فيها العميد صباح المسعودي «بفرض حظر للتجوال على جميع الدراجات النارية يبدأ من الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي وحتى الساعة الخامسة فجرا بهدف السيطرة التامة على الوضع الامني والحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين».

