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عربيات ودوليات

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روسيا وقطر توقعان اتفاقية للتعاون الأمني


وقعت روسيا وقطر، أمس، اتفاقية للتعاون الأمني بين البلدين خلال زيارة وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، إلى الدوحة. وقالت وكالة الأنباء القطرية: «استقبل الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الفريق فلاديمير كولوكولتسيف وزير الداخلية في روسيا الاتحادية، وقام الوزيران بالتوقيع على اتفاقية للتعاون الأمني بين البلدين». وبحسب الوكالة: «جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل».


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