دوليه

يبدو مانشستر سيتي حامل اللقب في العامين الاخيرين وجاره مان يونايتد مرشحين لتخطي ربع نهائي مسابقة كأس رابطة الاندية الانكليزية عندما يلاقيان اليوم اوكسفورد يونايتد وكولشيستر يونايتد من الدرجتين الثالثة والرابعة على التوالي. ويشهد الدور ربع النهائي قمة ساخنة اليوم أيضاً بين ايفرتون وضيفه ليستر سيتي.

في المباراة الأولى، لن يجد مانشستر سيتي اي صعوبة في مواصلة مشواره نحو اللقب الثالث على التوالي والسابع في تاريخه عندما يحل ضيفا على أوكسفورد يونايتد من الدرجة الثالثة والذي أقصى مان يونايتد من الدور الرابع لنسخة 1984.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة منتشيا بعودته الى سكة الانتصارات وفوزه الكبير على مضيفه ارسنال 0-3 الاحد، فضلا عن تشكيلته الزاخرة بالنجوم والتي بامكانها هز الشباك في اي لحظة ابرزها الدولي البلجيكي كيفن دي بروين صاحب ثنائية في مرمى «المدفعجية». وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لرجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا كونها تسبق مباراة أكثر أهمية أمام ليستر سيتي ثاني الدوري حيث سيستضيفه السبت في قمة المرحلة الثامنة عشرة، على أمل الظفر بالنقاط الثلاث وتقليص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة.

وفي الثانية، فرضت القرعة مواجهة تاريخية لكولشيستر من الدرجة الرابعة أمام مان يونايتد العريق. وسبق لكولشيستر الادنى تصنيفا بين الاندية الثمانية المتبقية في المسابقة، أن خسر مرتين أمام يونايتد: 0-1 في الدور الخامس من مسابقة الكأس لموسم 1979، و0-2 في الدور الثالث من كأس الرابطة لموسم 1984.

