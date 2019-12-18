دوليه

غرم الاتحاد الاوروبي لكرة القدم «يويفا» الاتحاد الالباني للعبة خمسة آلاف يورو أول من امس، على خلفية إصدار الجماهير الالبانية صافرات استهجان أثناء عزف النشيد الوطني الفرنسي في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن تصفيات كأس اوروبا 2020 منتصف نوفمبر الماضي. وأتت ردة الفعل الجماهير الالبانية عقب خطأ ارتكبه المنظمون في ملعب «ستاد دو فرانس» في العاصمة الفرنسية باريس في مباراة سابقة بين المنتخبين في سبتمبر الفائت عندما تم بث نشيد أندورا بدلا من الالباني. وتأخرت مباراة فرنسا وألبانيا ضمن منافسات المجموعة الثامنة للتصفيات، لدقائق بعدما عزف في الملعب نشيد أندورا بدلا من النشيد الألباني. وبعدما اعتذر المنظمون عبر مكبرات الصوت بداية عن «خطأ تقني»، ارتكبوا خطأ ثانيا بالتقدم «بالاعتذار من مشجعي المنتخب الأرميني». وأطلقت الجماهير الالبانية المتواجدة في المدرجات صافرات الاستهجان لدى عزف النشيد، قبل أن يتم عزف النشيد الصحيح وسط تصفيق من مشجعي المنتخبين، لتنطلق المباراة بعد تأخير لنحو خمس دقائق.