دوليه

انتزع لاتسيو فوزا قاتلا من مضيفه كالياري وقلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين 2-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني، في ختام مباريات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي اول من أمس. وألحق نادي العاصمة الخسارة الاولى بكالياري في الـ «سيري أ» منذ سقط الاخير أمام إنتر 1-2 في المرحلة الثانية، وتخللت هذه السلسلة ثمانية انتصارات مقابل خمسة تعادلات. واعتقد كالياري انه سيخرج فائزا من مباراة سيطر عليها حتى الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني بعدما تقدم بفضل مهاجمه الارجنتيني جيوفاني سيميوني، نجل دييغو مدرب أتلتيكو مدريد الاسباني الحالي، بعد ثماني دقائق من صافرة البداية، إلا أن لاتسيو قلب الطاولة على مضيفه بهدفين للاسباني لويس ألبرتو (90+3) والبديل الاكوادوري فيليبي كايسيدو (90+8). ورفع لاتسيو رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ويوفنتوس في الصدارة (39 لكل منهما)، فيما بقي كالياري خامسا برصيد 29 نقطة.