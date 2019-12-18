دوليه

أفادت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية اول من أمس ان المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي توصل الى «اتفاق مبدئي» لتولي مهام منصب المدير الفني لنادي ايفرتون الانكليزي عقب اقالته الاسبوع الماضي من نابولي. ووصل أنشيلوتي الى مدينة ليفربول أول من امس، وسط تقارير من «سكاي» تفيد أن المحادثات بين الطرفين «تطورت بشكل لافت». وأقيل أنشيلوتي الذي خلفه «تلميذه» جينارو غاتوزو في الجهاز الفني للفريق الجنوبي، الثلاثاء الفائت إثر النتائج المخيبة في الدوري المحلي، رغم بلوغه في الأمسية ذاتها ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بفوزه العريض برباعية نظيفة على غنك البلجيكي في الجولة السادسة الاخيرة. ومن المتوقع أن يخلف أنشيلوتي البالغ 60 عاما البرتغالي ماركو سيلفا في ملعب «غوديسون بارك» عقب اقالة الاخير في 5 ديسمبر في أعقاب الخسارة القاسية بنتيجة 2-5 في «دربي» المدينة أمام الغريم ليفربول متصدر الترتيب، ليتولى مهامه بشكل موقت الاسكتلندي دنكان فيرغسون.