الأزمنة و الأمكنة

إن أهم ما يخطر ببالنا الآن، وما تعود علينا ذكراه بين وقت وآخر تلك الليالي الصيفية التي كنا ننامها فوق سطح المنزل في صيف الكويت القديم، وكانت كلها ليالٍ ممتعة. يقوم كل واحد منا في بدايتها بإعداد فراشة بعد مغيب الشمس، وبداية المساء، حتى يكسبه شيئاً من البرودة، بعد أن كان مطوياً طوال النهار الصيفي الحار، وعلى الرغم من حفظه في مكان لا تدخل إليه الشمس، فإنه يكتسب الحرارة من الجو المحيط به، ولذا فهو في حاجة - لبعض الوقت - إلى تبريد حتى يكون صالحاً للاستلقاء ثم النوم.

اعتدنا نحن - الصغار - وَأَهْلُناَ على ذلك، من أجل مناداة النوم وجلبه إلى أعيننا. وفي هذه الفترة كُنَّا نتبادل الأحاديث مع بعضنا ومع أهلنا، وكان ذلك في جوٍّ أسري لطيف، يتخلله النسيم العليل وتُضِيئُهُ نجوم السماء. وكانت لنا حكايات متبادلة فيها أُنسنا في تلك الليالي التي لا تُنسى، ولم تكن لنا تسلية غير هذه الحكايات التي لا تنتهي، وفي بعض الأحيان يغلب عليها نشاط آخر هو النظر إلى السماء ومراقبة النجوم التي كانت مراقبتها تسعدنا نظراً لجمالها، وتألُّقِها، وتجدد ظهورها ومرورها في الأعالي. وكان ذلك مما يجلب لنا الأنس والسعادة، فنحن عندما نرفع أبصارنا يتبين لنا مدى ما في السماء من جمال، حتى صرنا نتتبع نجومها ونتعرفها.

وكان الوالد -رحمه الله- بحكم عمله الطويل في سفن الكويت الشراعية التي كانت تُقْلعُ إلى مسافات بحرية طويلة منطلقة من الكويت إلى عدد من البلدان البعيدة؛ كان على علم كبير بمواقع النجوم، وأسمائها، وحركتها، في قلب السماء، وكان استدلال المبحرين من الكويتيين بها من أهم السُّبل المؤدبة إلى وصولهم إلى الأماكن التي يريدون أن يصلوا إليها، بأمان تام واطمئنان لا حدّ له.

ولذا، فإنه كان يقول لنا:

انظروا... هذا هو نجم القطب، وهذه المجموعة المتصلة ببعضها هي الثريا، وهذا هو نجم سهيل المشهور في الكويت لدلالته على قرب انتهاء فصل الصيف، وقد جَعَلَنَا هذا الحديث المتواصل عن النجوم ندرك أسماءها ونعرف مواقعها، ومواقيتها.

وكان نجم الثريا جميلاً متلألأً، كأنه صُنِعَ من أجل أن يكون حلية في قلادة ذهبية تضعها فتاة في جيدها، فهو يلفت الأنظار في شكله الجميل وفي سطوعه، ولقد كان الناس حريصين على مشاهدته في وقته.

ولقد استشهد الوالد -يومذاك- بآيات من القرآن الكريم جاء فيها ذكر النجوم.

فقال لنا:

بيّن الله سبحانه وتعالى أهمية وجود النجوم في الكون، وذكر أنها علامات في الأعالي يهتدي بها الناس إلى طرقهم، وإلى تاريخ ما يمر بهم من زمن.

ومما جاء فيما يتعلق بذلك ما ورد في سورة النحل الآية رقم 16، وهو: «وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، والنجومُ مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون».

ومما جاء -أيضاً- في الآية رقم 97 من سورة الأنعام: «وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصّلنا الآيات لقوم يعلمون».

ومما ورد في سورة الواقعة، الآية رقم (75)، قوله تعالى: «فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسمٌ لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم، في كتاب مكنون».

وفي الآية رقم 13 من سورة فصّلت: «فقضاهُنَّ سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً، ذلك تقدير العزيز العليم».

وفي الآية رقم (7-13) من سورة المرسلات: «إن ما توعدون لواقع. فإذا النجوم طُمست. وإذا السماء فرجت. وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقِّتت. لأي يومٍ أُجِّلَتْ. ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل».

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وكل هذا الذي ذكرناه يدل على اهتمام الآباء بأبنائهم من حيث فتح طرق المعرفة أمام أذهانهم، مع ربط ذلك بالدلالات القرآنية الكريمة على المشاهدات؛ لأن ذكرها فيه دليل على أهمية ما يسمعونه، وإشارة إلى عظمة الخالق الذي أبدع صنعها.

والنجم لفظ جاء من قولهمْ: نَجَمَ الشيءُ بمعنى ظهر، ومنه نجم النَّبْتُ بنجم إذا ظهر على وجه الأرض بلا ساق، ولذا فلا يقال للشجر نجم لأن الشجر له ساق.

ومن النبات الذي يسمى - عند العرب- النجم: نبات (الثَّيِّل) وهو من النباتات المعروفة لدينا في الكويت باسمها القديم هذا، وهو الآن ما صار يزرع في ملاعب كرة القدم لتسهيل حركة اللاعبين.

ويقال: نَجَّمَ فلان ماله على المدين قسمه على دفعات كل دفعة تسمّى (نجما)، بحيث تدفع في أوقات محددة كالأشهر مَثَلاً.

ويقال -أحياناً- للنجم الكوكب، وهذا الاسم يطلق تحديداً على الثريا فهم يقولون ظهر الكوكب حين يقصدون ظهر نجم الثريا.

ولعل معرفة أبناء الكويت الواسعة في شؤون الكواكب والنجوم من الأمور الدالة على تعلقهم بها وحبهم لمتابعة سيرها. ومن أجل ذلك التعلُّق وجدنا عدداً منهم يطلقون أسماء بعضها على أبنائهم وبناتهم، فهم يسمّون الولد: سهيلاً، والبنت: سهيلة، كما يسمّون نجماً ونجمة. ويسمّون ثريا. وغير ذلك من أسماء النجوم والكواكب.

هكذا تمر ليالي الصيف علينا ونحن نُمضيها في متعة النوم في الهواء الطلق فوق سطح منزلنا، وبمعية أهلنا، مستمتعين بالنسيم العليل، وبحديث والدنا رحمه الله، وبالنظر إلى القبة السماوية المرصعة بالنجوم.

ولقد كانت الأجْواء في ذلك الزمان صافية، وكنا نرى حركة الكواكب بكل وضوح على خلاف مِـمَّا هو جارٍ بيننا الآن، فقد صار النظر إلى ما كنا ننظر إليه مختلفاً، وصعباً للغاية، لما يتكاثر من غبار وأدخنة وملوثات تُنتِجُها الآلات التي صارت تعمل بضجيجها وناتج عملها من الأبخرة والدخان فتملأ الجو، وتغطي كثيراً مما كنا نراه بوضوح في أيامنا القديمة التي لم يبق لنا منها إلا الذكرى.

وبذلك تحول المنظر المباشر الذي كنا نراه سابقاً إلى منظر نراه مكتوباً في الكتب أو الصُّحُف وعلى بعض الخرائط الفلكية. وصار نشاط الفلكيين من أبناء الكويت وبخاصة الدكتور صالح محمد العجيري سبباً في تعويض النقص في معلوماتنا عن الفلك في الوقت الحاضر، وأصبحنا - بسبب ما ينشر -على علم بالكواكب السيّارة ومواقيتها والفلك الذي ندور حوله، وهذا تعويض جيد، ولكنه لا يغني عن النظر المباشر إلى السماء الزرقاء الجميلة، التي كنا ننظر إليها في أمسيات كل أيام الصيف.

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كثر ذكر النجوم في الشعر الفصيح والعامي (النبطي) وصار بَعْضُهُ يتردد في الغناء، ومن أجل ذلك فإننا هنا نقدّم أغنيتين إحداهما من الشعر النبطي والأخرى من الشعر الفصيح، وكلاهما على شهرة بين محبي الغناء حِينَ لا تخلو السماء من الغُيوم.

فَقَدْ وردت في التراث الشعبي الكويتي هذه الأغنية التي كتبها الشاعر الكويتي صقر الصلال وهو شاعر له عدة أغانٍ، وشعره قريب من ألفاظ الفُصْحَى على الرغم من اهتمامه بالشعر العامي.

يا نجمة الإصباح يا ما خذَه الأرواح

تذبح بليَّا سْلاح بالعنق والعين

ذكر الشاعر نجمة الإصباح، وهو لا يريد بقوله هذا النجمة السماوية التي نطلق عليها عادة: نجمة الصباح، بل هو يقصد امرأة وصفها بأنها كهذه النجمة.

وقد حَدَّثها قائلاً: يا نجمة الصباح، أنت تأخذين الأرواح بشكلك الجميل، حتى ليُحِسُّ المرء بأنه ذبيح يَدَيْكِ ولكنك تذبحينه بلا سلاح تمسكين به، وإنما يكون ما يحس به بسبب هيئة عنقك الجذاب، ومنظر عينيك الرائعتين.

ثم ننتقل إلى الأغنية الثانية، وهي أغنية كتبها الشاعر محمود أبوالوفا بالعربية الفصحى وقام بتلحينها وغنائها الفنان محمد عبدالوهاب.

وهي تتحدث عن مجيء المساء، وظهور النجوم في الفضاء، وكل ما يتعلق بما ذكرنا آنفاً.. وكنا قد أشرنا في عدد قديم إلى هذه الأغنية، وذكرنا السيرة الذاتية لكاتبها وملحنها، فلا داعي للعودة إلى ذلك فما كنا قد قدَّمناه هناك فيه ما يكفي.

وفي هذه الأغنية التي ظهرت في فيلم قديم من بطولة الفنان محمد عبدالوهاب، هو فيلم: «يحيا الحب»، يقول الشاعر:

عندما يأتي المساء

ونجوم الليل تُنْثَرْ

إسألوا لي الليل عن نجمـ

ي، متى نجميَ يظهر

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عندما تبدو النجوم

في السَّما، مثلَ اللآلئ

إسألوا هل من حبيبٍ

عندهُ علمٌ بحالي

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كلُّ نجمٍ، راح فى الليـ

ل بنَجمٍ يَتَنَوَّرْ

غيرَ قلبي، فَهُوَ ما زا

ل على الأرضِ مُحَيَّرْ

وتختم الأغنية هكذا:

هل تُرى يا ليل أحظى

منكَ بالعطف عليَّا

فأُغَنِّي وحبيبي

والمنى.. بين يديَّا

وكانت هذه الأغنية قد شاعت منذ استمع إليها الناس، ومنذ ظهر صداها في فيلم: «يحيا الحب»، ولا يزال لها من العشاق كثيرون.

وما دمنا قد ذكرنا الشعر، فلا بد أن نذكر ما يتصل به، فقد ذكر الشعر العربي القديم أسماء النجوم التي جرى إطلاقها على الأشخاص ولا سيما الفتيات، فهذا نجم الثريا الذي نراهُ مما يطلق منذ القدم على الفتيات، وهذا هو الشَّاعر الذي برز في صدر الإسلام، وكان من أهم شعراء الغزل في وقته، وهو عمر بن أبي ربيعة كان يتغزّل بفتاة اسمها «ثريَّا» فيقول:

من رسولي إلى الثريَّا فإنّي

ضِقْتُ ذرعاً بهجرها والكتابِ

أرهَقَتْ أُمُّ نوفل إذ دعتها

مهجتي، ما لقاتلي من مَتَابِ

حين قالت لها أجيبي فقالت

من دعاني؟ قالت: أبو الخطَّابِ

أبرزوها مثل المهاةِ تَهَادَى

بين خَمْسٍ كواعبٍ أتْرابِ

ثم يصفها قائلاً:

وهي مكنونة تَحَيَّرَ منها

في أديمِ الخدَّين ماءُ الشبابِ

وكان هذا الشاعر قد ذكر الثريا في قول آخر هو:

مرحباً نم مرحباً بالتي قا

لت غَداةَ الوداع عند الرحيلِ

للثريا، قولي له: أنتَ هّمِّي

وَمُنى النفس خالياً وخليلي

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ينبغي لنا هنا أن نذكر بعض أبناء الكويت ممن ترتبط أسماؤهم بالكواكب. ولما كانت هذه الكواكب كثيرة تصعب الإحاطة بها، وبمن جاء اسمه مطابقاً لها، فقد اخترنا من بينها كلها اسماً واحدً عاماً هو لفظ (نجم)، وقد لاحظنا كما جاء فيما سبق أن أسماء أولئك الذين جاء اسمهم على هذا اللفظ كثيرة، ونحن هنا نختار منهم بعض من يتسع له المجال، مع الاعتذار لمن لم نذكرهم لهذا السبب الذي ذكرناه مع تقديرنا لهم.

ممن اسمه (نجم) نذكر هؤلاء:

1 - الأستاذ نجم سعد عبداللطيف الخضر، وهو أحد رجال التعليم الأوائل، كان له نشاط بارز في هذا المجال الإنساني المهم، بدأ عمله في سلك التدريس منذ سنة 1949م، واستمر في ذلك إلى سنة 1970م، وقد تنقّل بين عدد كبير من المدارس، وكان يؤدي واجبه على أفضل حال مِـمَّا جعل له سمعة طيبة بين تلاميذه وأولياء أمورهم، وكان جُلُّ عمله في المرحلة المتوسطة من مراحل التعليم.

تلقى بداية تعليمه في مدرسة أهلية من النوع الذي كان يطلق عليه اسم: الكتاتيب، ثم التحق بالمدرسة الأحمدية، فالمدرسة المباركية، وقد انتقل فور انتهائه إلى مرحلة العمل فصار مدرساً ناجحاً أوصله نجاحه إلى مراتب أخرى فصار وكيلاً ثم ناظراً في مدارس مُختلفة.

وإلحاقاً بما تقدم فقد كانت المدارس التي قام بالتدريس لأبنائها هي المرقاب وقتيبة والفارابي، وعندما رُقِّيَ إلى وكيل مدرسة، كان ذلك في مدرسة الفارابي، ومنها انتقل إلى مدرسة عبدالعزيز الرشيد فصار ناظراً لها.

ولا ننسى أنه كان جمَّ النشاط في المجالات المختلفة.

2 - وهذا رجل أعرفه منذ كنت صغيراً، هو نجم صالح بوغيث. وكان سكنه بالقرب من مدرسة ملا محمود في حي القبلة، ولي علاقة متينة مع أخيه لوالده أخي عبدالله صالح بوغيث، علماً بأن هذه العلاقة بيني وبين الأخ عبدالله لا تزال قائمة منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا وسوف تستمر إن شاء الله ما بقينا.

(استدراك:

ما كتبتُهُ هنا عن أخي عبدالله بوغيث، كان في يوم الإثنين الموافق 19/11/2019م، ولشدة حزني وألمي أضيف إلى ما كتبته أن هذا الأخ العزيز انتقل إلى رحمة الله تعالى، في ثاني يوم من وقت كتابتي، وذلك كان يوم الثلاثاء الموافق 20/11/2019م، رحمه الله رحمة واسعة، وألهمنا الصبر والسلوان).

المرحوم نجم معروف في الفريج فهو رجل طيب، على صلة بجيرانه وبكافة أصدقائه، وكان مكفوف البصر، ولكنه ذكي حاد الذكاء، بحيث لا تغيب عن بالِهِ شاردة أو واردة. ولم يكن عالة على أهله بل كان يشغل نفسه بعمل مفيد، وقد كان يزاول مهنة تتعلق بالحرف اليدوية، وعلى الرغم من فقده لبصره، فقد كان يقوم بهذا العمل ضمن مجموعة دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل التي ترعاها في ذلك الوقت، وكان مع زملائه يصنعون السلال، والأواني الخزفية وغير ذلك مما تدربوا عليه في المؤسسة التي بدأت العمل في هذا المجال وضمت إليها بعض أبناء الكويت من ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد كان ما تقدمه لهم من تدريب وإعداد مناسباً لملكاتهم.

ثم كان نجم صالح بوغيث محباً للغناء والموسيقى وعازفاً على آلة العود بصورة يشهد له الجميع بإجادته، ومقدرته بالأَداَءِ الجيد على أوتاره.

وخلاصة القول، أنه كان مشهوراً في حي القبلة، وكان له أصدقاء كثيرون لا ينقطع عنهم أبداً.

3 - هذا رجل من أبناء الكويت، رياضي قدير، وبطل من أبطال ألعاب القوى، هو نجم عبدالله السويلم وهو من مواليد سنة 1962م، وكان من خريجي معهد المعلمين، فقد حصل منه على شهادة الدبلوم في سنة 1987م. بدأ نشاطه الرياضي الخارجي في نادي القادسية، ومر بعدة مراحل من اللعب لمدة عشر سنوات، منها ما هو تحت 12 سنة، وماهو تحت 14 سنة.

ولكنه مارس ألعاب القوى - بعد ذلك - في نادي اليرموك، وبعد إتمام تدريبه على أيدي عدد من المدربين البارزين، شارك في عدد من البطولات الدولية والآسيوية والعربية والخليجية. وحصل خلال هذه المشاركات على عدد كبير من الميداليات، منها 26 ميدالية ذهبية، و9 ميداليات فضية، و8 ميداليات برونزية، وكان في أثناء ذلك مشاركاً في سباقات 800 متر، و1500 متر، وتتابع 4?100م، وذلك ضمن بطولات اختراق الضاحية في البحرين، وبطولة أخرى في اليابان، والبطولة الدولية الأولى في الكويت، والبطولة الدولية في الهند، وغير ذلك.

وقد فاز - نتيجة لكل أعماله بشهادات تقدير، وتم اختياره بصفته أفضل لاعب رياضي في الكويت في سنة 1982م، وتم اختياره بصفته من أفضل عشرة لاعبين من الكويت في سنة 1983م.

ونال تكريماً خارجياً مهماً، فقد منحه الاتحاد العربي لألعاب القوى للهواة، شهادة تكريم لحصوله على الترتيب السابع على الرياضيين العرب، كما كرمته اللجنة المنظمة لاتحادات ألعاب القوى بمجلس التعاون الخليجي، حين اختارته ضمن أحسن خمسة من الرياضيين الخليجيين.

وكان حريصاً على تطوير نفسه، مستمراً في العمل في مجال ألعاب القوى التي أحْسَنَ العمل في نطاقها حتى استطاع أن يحطم أرقاماً قياسية معروفة.

وبعد هذا الجهد الكبير، اعتزل هذا العمل في سنة 1995م، وكان اعتزاله للعب فقط، ولكنه استمر في الميدان مدرباً، وقد تفوق في عمله الجديد حتى صار مشهوداً له بجودة إِنْجَازِه. ولا عجب في ذلك، فهو كفاءة كويتية بارزة وهو من خيرة لاعبي وطننا.

إذن، فهذا رجل من أهل الكويت له نشاط حافل، يدل على مقدرته، كما يدل على حسن تدبير القائمين على العمل الرياضي بشكل عام وبخاصة منه ما يتعلق بألعاب القوى.

4 - يبدو أن اهتمامات هؤلاء الرجال الذين اخترت ذكرهم ممن اسمه (نجم) اهتمامات متنوعة، وأعمالهم يختلف كل واحد منهم فيها عن الآخر، بل إن بعضهم يتمتع بسعة في اختيار أعماله، وقد تحدثنا عن المدرس والرياضي وهاوي الأعمال اليدوية الشعبية. والآن نتحدث عن رجل آخر له اهتمام كبير بالموسيقى وما يدور حولها.

هذا هو الفنان نجم سالم العميري الذي نال شهرة كبيرة في مجال الغناء الشعبي، بل والغناء بصورة عامة، واهتم كثيراً بأعمال الفرق التي تقوم بمثل هذه الأعمال.

بدأ دراسته في المدرسة الشرقية، وانتقل بعدها إلى مدرسة الصديق. ثم اتجه إلى العمل، وكان من أعماله أنه تولى القيام بنيابة رئيس إدارة التغذية بجامعة الكويت، وهو - كما ذكرنا - من أهل الفن، بل هو من أوائل الفنانين الشعبيين، وكان يتردد على مركز الفنون الشعبية الذي أنشأته قديماً دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل قبل تحوُّلها إلى وزارة. ومن خلال هذا المركز صارت له صلة بالفنان الكبير أحمد باقر الذي أشركه معه في العمل على التسجيلات التي كان يقوم بها من ألحانه الشهيرة.

ولقد كان نجم العميري مشرفاً على بعض الأعمال المتعلقة بالفنون الشعبية، وهو متخصص في الإيقاعات التراثية الكويتية والخليجية. وكان - منذ البداية - عنصراً مهماً من عناصر فرقة العميري للغناء البحري، كما كان يعتبر مرجعاً للفنون الشعبية بصورة عامة، بل لقد كان من بين الفنانين القلائل الذين يشاركون فرق البَحَّارة، والفرق الموسيقية الحديثة معاً، وكان مصدراً مهماً لكثير من الفنون القديمة، وسنداً لعدد من الموسيقيين المعروفين.. وكان له إلمام واسع بالفنون التي قدمتها فرقة تلفزيون الكويت لأول مرة، فصارت تسجيلاتها من أفضل ما حفظ لَنَا فنوننا التراثية.

ومن المعروف عنه -أيضاً- أنه كان ولا يزال على دراية تامة بما يتصل بهذه الأعمال الموسيقية، إذ إنَّ له خبرة بالرقص الشعبي، والأزياء، وأشكال الملابس التي يظهر بها المشاركون في الرقص، وذلك وفق المناسبات التي يجري الاحتفاء بها.

ونحن نستطيع هنا أن نقول إن نجم العميري فنان كبير الشأن، ملمٌّ بأكثر من فرع من فروع الفنون التي كانت سائدة في الكويت قديماً، وهو واحد من هؤلاء الفنانين ذوي المقدرة العالية الذين أعادوا إحياء هذه الفنون، حتى أصبحنا نستمتع بها كل حين.

5 - هذا نجم آخر من نجوم الكويت هو المرحوم نجم عبدالله العريفان. ولقد كان مذكوراً بالطيبة وحُسن الخُلق، وله سيرة عطرة على كل لسان، وهو من أسرة كريمة، أصولها تسكن الجهراء، منذ كانت هذه البلدة قرية صغيرة، وهي لا تزال تتمسك بمكانها بعد أن تحوّلت تلك البلدة الصغيرة إلى مدينة عامرة كثيرة السكان تعمّها الخدمات المختلفة.

أسرة المرحوم نجم العريفان أسرة كبيرة ذات صلات صداقة ونسب مع عدد كبير من الأسر الكويتية، إضافة إلى استقبال رجالها لكافة من يأتي إلى ديوانهم العامر، حيث تقوى العلاقات وتَنْمُو الاتصالات.

نشأ نجم عبدالله العريفان نشأة طيبة، وكانت له مكانة بين أهله وبقية الأهالي الآخرين في المنطقة، وقد كان يعمل في مجال هو من المجالات الناشئة في وقت ابتدائه العمل به، وهو المساهمة في قطاع المقاولات، فكان يقوم بعدد من الأعمال بعضها في الجهراء وبعضها الآخر في العاصمة الكويتية، وكان يؤدي عمله هذا بكل همَّة حتى لقد صار معروفاً بالصدق والإخلاص، وأداء الأعمال بأمانة مطلقة. إضافة إلى إجادة العمل، وكسب رضا المتعاملين معه.

توفي -رحمه الله- وهو في عز شبابه، مأسوفاً عليه وعلى صفاته الكريمة.

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هذا هو حديث النجوم، وهو كما يتبيّن لقارئ هذا المقال حديث واسع، وله دلالات على أشياء مهمة من تاريخ الكويت في الماضي، مع لمحات من حاضرها الكريم، فنرجو أن تكون في ذلك الإفادة.

