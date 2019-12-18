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أصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة.

واستقبل سمو أمير البلاد بقصر بيان صباح امس، بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد حيث قدم لسموه الوزراء كلا من الشيخ احمد المنصور نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، انس الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، خالد الروضان وزيرا للتجارة والصناعة، محمد الجبري وزيرا للاعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، الشيخ د. باسل الصباح وزيرا للصحة، د. فهد العفاسي وزيرا للعدل ووزيرا للاوقاف، د. خالد الفاضل وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء، مريم العقيل وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة، الشيخ د. احمد الناصر وزيرا للخارجية، د. رنا الفارس وزيرا للاشغال العامة ووزير دولة لشؤون الاسكان، د. سعود الحربي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي، د. غدير اسيري وزيرا للشؤون الاجتماعية، مبارك الحريص وزير دولة لشؤون الخدمات ووزير دولة لشؤون مجلس الامة ووليد خليفة احمد الجاسم وزير دولة لشؤون البلدية، حيث ادوا اليمين الدستورية امام سموه بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

وقد وجه سمو امير البلاد كلمة سامية قال فيها: يسرني أن أرحب بكم وأن أهنئكم باختياركم للوزارة مقدرا قبولكم المشاركة فيها وتقاسم مسؤولياتها، راجيا لكم كل التوفيق والسداد، ومقدرا الجهود التي بذلها سمو رئيس مجلس الوزراء لتشكيلها.

واضاف سموه: كما لايفوتني تجديد الشكر لأخي سمو الشيخ جابر المبارك على ما بذله من جهود مخلصة ومن تفان في خدمة الوطن العزيز طوال فترة رئاسته لمجلس الوزراء سائلا المولى تعالى ان يديم عليه موفور الصحة والعافية، كما أعرب عن شكري للأخوة الوزراء السابقين الذين أدوا مسؤولياتهم بكل اخلاص متمنيا لهم كل التوفيق.

وقال سموه: ان أمامكم مسؤوليات كبيرة تجاه الوطن والمواطنين لاسيما في هذه المرحلة المهمة ولقد حملتم أمانة عظيمة وكلي ثقة تامة بأنكم أهل لها كما ان عليكم مضاعفة الجهد والعطاء لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد وتسخير جميع الجهود والإمكانيات للنهوض بالوطن وبمرافقه العامة وتحقيق الطموحات التي ينشدها الوطن والمواطنون وتجسيد احترام الدستور والقانون والانظمة وحماية المال العام، ولن يتأتى ذلك الا بالعمل الدؤوب وبروح الفريق الواحد المتآزر وبالتعاون المثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما ان عليكم العمل على تلمس وحل مشاكل المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية وتبسيط الاجراءات الإدارية في اطار تطبيق القوانين والأنظمة.

وأضاف سموه: نسأل المولى تعالى أن يأخذ بأيديكم ويسدد خطاكم لكل ما فيه خير للوطن العزيز وخدمته ورفعة شأنه وتحقيق كل ما ننشده له من نمو وازدهار وأن يديم عليه الأمن والأمان والرخاء.

كما وجه سمو أمير البلاد كلمة الى سمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة الجديدة فيما يلي نصها: شكرا أيها الرئيس.. أنا سعيد للاخوان الجدد في الوزارة أتمنى لهم إن شاء الله أن يتعاونوا مع رئيسهم تعاونا تاما لمجابهة بعض للأسف من يريد زعزعة استقراركم، أنتم كوزراء ستتحملون كثيرا من بعض الكلمات الجارحة والكلمات عليكم الرد عليها لا تخجلوا إذا كان يتهمك بشيء قول هناك محاكم.. احنا والحمد لله أنعم الله علينا بالأمان والنعمة، عليكم التعاون مع بعض برئاسة سمو الرئيس صباح الخالد وإن شاء الله ندعو لكم بالتوفيق، ما أود أن أقول لكم أتمنى لكم كل التوفيق وللجميع الموفقية شكرا.

وألقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد كلمة قال فيها بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس الوزراء يطيب لنا أن نرفع لمقامكم السامي اعتزازنا وتقديرنا للثقة الغالية لتحملنا لمسؤولية العمل الوزاري تحت قيادتكم الحكيمة.

وأضاف: سمو الأمير لقد سمعنا باهتمام لما تفضلتم به سموكم من توجيهات سامية وأعاهد الله ثم أعاهد سموكم بأن تكون منهجا للعمل الوزاري يقوم على مبدأ التضامن والتعاون وتنفيذ هذه التوجيهات السامية كما أشار سموكم في التوجيه السامي، هذه المرحلة فيها الكثير من التحديات وكثير من العمل لخدمة الوطن والمواطنين، تتطلب جهدا مضاعفا نعاهد الله ثم نعاهد سموك أن يكون هذا عمل الفريق الواحد في العمل الوزاري اللي يتحقق إن شاء الله من خلال كل طموحات وتوجيهات سيدي صاحب السمو والمواطنين، نسأل الله العلي القدير أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتكم الرشيدة في عهدكم الميمون.

وقال: اللي سمعته من إخواني وأخواتي فترة المشاورات كلهم حرص ورغبة في العمل الجاد ومواصلة استمرار الأمن والأمان للكويت والتعاون يا طويل العمر مع مجلس الأمة إن شاء الله ضمن الدستور والقانون وتنفيذ القوانين وهذا يعني كل توجيهات سموك واضحة، إخواني وأخواتي الوزراء إن شاء الله راح يكون لنا منهج في عمل الحكومة القادمة إن شاء الله، شكر جزيل لصاحب السمو على هذه الثقة ونسأل الله أن يقدرنا على تحمل المسؤولية وخدمة بلدنا ومواطنينا.