الأولى

بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وذلك بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة التي حازت على ثقة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ثمن فيها سموه الجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة لتحمل تبعات الأمانة والمسؤولية الكبيرة التي أسندت الى سموه داعيا الله ان يوفقه ويسدد الخطى في النهوض وتنمية الوطن الغالي.

كما بعث سموه برقيات تهنئة الى الوزراء بمناسبة صدور المرسوم الاميري بتكليفهم الوزارة الجديدة ونيلهم الثقة السامية وثقة سمو رئيس مجلس الوزراء ضمنها سموه خالص تهانيه بهذه الثقة الغالية، سائلا المولى سبحانه وتعالى ان يعينهم على تحمل تبعات هذه الأمانة الكبيرة التي أسندت اليهم وان يسدد الخطى ويكلل بالنجاح جهودهم من اجل بلوغ نهضة تنموية شاملة لوطننا الغالي وشعبنا الوفي وان يحفظ لكويتنا الغالية امنها ورخاءها وان يديم عليها التقدم والازدهار والرخاء تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه ذخرا للوطن وقائدا للعمل الانساني.

