الأولى

جاءت ردود الأفعال من السلطة التشريعية سريعة بعد الاعلان عن الحكومة الجديدة، وحملت تهديدات صريحة بمساءلة رئيس الحكومة عن تعيين بعض الوزراء يأتي في مقدمتهم الوزيرة غدير أسيري التي لاقت هجوما من بعض التوجهات الاسلامية بسبب خلفيات تاريخية.

من جهته، قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد سيتحمل شخصيا مسؤولية الاختيارات بعد أن أخذ الوقت الكافي لتشكيل فريقه الوزاري الذي رغب فيه. وكان الغانم قد أعرب في تصريح امس عن أمله في نجاح سمو رئيس الحكومة وفريقه الوزاري في مواجهة التحديات وتحقيق طموحات الشعب، مؤكدا أن المجلس سيتعاون معه في اطار الدستور وقوانين الدولة. وتمنى للخالد التوفيق في مواجهة وتخطي التحديات التي تواجه الحكومة والمواطنين وأن يحقق طموحات الشعب.

وقال الغانم أهنئ سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد على الانتهاء من تشكيل حكومته، كما اهنىء الاخوات والاخوة الوزراء على نيلهم ثقة سمو الامير وأتمنى لهم التوفيق، مؤكدا أنه ووفقا للمادة 50 من الدستور سنكون متعاونين معه في اطار الدستور وقوانين الدولة.

وأوضح أنه سيوجه الدعوة لانعقاد الجلسة المقبلة للمجلس بتاريخ 24 الحالي ليتسنى للحكومة الجديدة أداء القسم في المجلس ومن ثم استكمال بنود جدول الاعمال.

واذ أعرب الغانم عن أمله في نجاح سمو رئيس الحكومة وفريقه الوزاري، فانه أكد أن نجاحه نجاح للكويت والكويتيين وتعثره لا سمح الله تعثر للكويت والكويتيين.

من جهته اعلن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اهم الأولويات التي تستوجب الاهتمام بها من الحكومة، حيث اتت في مقدمتها حماية المال العام وحرمته واتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ عليه وتعزيز النزاهة والأمانة والشفافية والقضاء على الفساد واستئصاله من مجتمعنا، منوها بان جهود مكافحة الفساد ليست مسؤولية الحكومة فقط وانما هي مسؤولية السلطات الثلاث وكذلك مسؤولية كل من يقيم على أرض الوطن.

ونوه سموه خلال ترؤسه امس الاجتماع الأول للحكومة بالتكليف الأول الذي حرص صاحب السمو أمير البلاد على تنبيهه اليه وهو القضاء على الفساد واستئصاله من مجتمعنا بجميع اشكاله وأنواعه.

كما اكد سموه على ضرورة اتخاذ اجراءات لمعالجة اختلالات هيكلة الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على النفط منوها بالالتزام الدستوري للحكومة بشأن تقديم برنامج عملها الى مجلس الأمة، والذي لابد ان يراعي الواقعية وقابلية التنفيذ وان يشمل آليات لحسن المتابعة والتقويم.

وأشار سموه الى مضامين القسم الدستوري بالاخلاص للوطن وللأمير واحترام الدستور، مبينا بان الاخلاص لصاحب السمو الأمير من خلال الامتثال الجاد لتوجيهات سموه السديدة والعمل بنصائحه الحكيمة وضرورة التعاون الايجابي مع مجلس الأمة ومعاونته في القيام بدوره الرقابي والتشريعي وفق الأطر الدستورية واللائحية التي تحفظ لكل سلطة اختصاصاتها، وقد اكد ايضاً حرص الحكومة في مواصلة العمل لمعالجة القضايا المختلفة.

واحاط سموه المجلس علماً بفحوى الزيارات الميدانية التي قام بها سموه الى كل من مجلس الأمة والمجلس الاعلى للقضاء وكذلك لقاءاته مع كل من رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة نزاهة ورئيس جهاز المراقبين الماليين، ورئيس ادارة الفتوى والتشريع، ورئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة للتباحث في كيفية العمل على تنفيذ التوجيهات السامية والتعاون لما فيه خدمة مصلحة البلاد في المرحلة المقبلة، ومتابعة كل ملفات المخالفات الجسيمة ضد المال العام، وقد اشاد سموه بالتعاون الذي ابداه رئيس السلطة التشريعية ورئيس السلطة القضائية ورؤساء الاجهزة الرقابية، والذي من شأنه تنفيذ الخطوات العملية الكفيلة بمكافحة الفساد والقضاء عليه. من جانب اخر قالت مصادر لـ (النهار) ان النائب شعيب المويزري اعد صحيفة استجواب لرئيس الحكومة متعلقة بسياسة التوزير وتحديدا اعادة انس الصالح الى الوزارة في ظل الآثار المستمرة لحقائبه السابقة، لافتة الى ان تقديمه سيكون في موعد قريب.

من جهته امهل النائب محمد المطير رئيس الوزراء فرصة الى جلسة القسم لنزع فتيل أزمة متوقعة، وقال: ان أقسمت الوزيرة أسيري في الجلسة فسأتقدم مباشرة باستجواب الى رئيس الوزراء لتعريض مصالح البلاد والعباد للخطر، وايده فيما ذهب اليه النائبان محمد هايف وعادل الدمخي.

بدوره قال النائب فيصل الكندري ان عودة الوزير خالد الروضان الى حقيبة التجارة رسالة مؤداها ان الحكومة لاتعي معنى التعامل مع رغبات الشعب الاصلاحية، فعودته تعني مزيدا من الاستجوابات والتأزيم.

اما النائب خالد العتيبي فقال ان حكومة سمو الشيخ صباح الخالد أمام مفترق طرق، اما تغيير النهج والمضي قدما في طريق الاصلاح واعطاء اشارات ايجابية أو الارتماء في دوامة المحاصصة والترضيات واستنزاف الوقت على حساب الوطن والمواطن، الوقت ضيق ولا يسمح بمزيد من التردد وجميعنا ننتظر قرارات اصلاحية لانقاذ البلد.

من جانبه، علق النائب الحميدي السبيعي بقوله: ‏تشكيل الحكومة الجديدة ناقصة العدد (15) بدلا من (16) دليل على أن هناك أسماء اختيرت على عجل المهم لا تعتقد الحكومة (رئيسا ووزراء) اننا سننتظر الوقت الكثير لاثبات نهجها الاصلاحي.

من جانبه وصف اسامة الشاهين: الفريق الحكومي بالتشكيل المؤقت.. لتحديات دائمة، مشيرا الى وجود تصريحات كثيرة للدكتورة أسيري مخالفة للثوابت الاسلامية والوطنية، والى ان توزيرها محل استفزاز لا استقرار.. وسبب تصادم لا تعاون.

بدورها قالت النائب صفاء الهاشم: كل التوفيق للحكومة الجديدة وأعضائها.. نتمنى لكم التوفيق والله يعينكم على حمل الأمانة، والبر بالقسم.

وقالت: شخصيا سعيدة باختيار كفاءات نسائية مشهود لها بالانجاز والضمير الحي، وننتظر باذن الله تعاونا مثمرا يصب لصالح الكويت وأهلها.

