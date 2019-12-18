الأولى

جاءت التشكيلة الحكومية الجديدة متوافقة مع ما توقعته النهار في عددها الصادر يوم الاحد الماضي حيث عنونت صفحتها الاولى بـ حكومة اختصاص حيث ضمت التشكيلة عددا من المتخصصين في الوزارات التي اسندت اليهم. فعلى رأس وزارة الدفاع جاء الشيخ احمد المنصور، الذي كان في فترة من الفترات وكيلا لها، بينما تولى الخارجية الشيخ د. احمد الناصر وهو الذي كان مساعدا لوزيرها فضلا عن حصوله على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية وتبوأت د. رنا الفارس وزارة الاشغال والاسكان قادمة من مكان غير بعيد عن الوزارة حيث كانت مشرفة على العديد من المشاريع خلال عملها في جهاز مراقبة الاداء الحكومي، اضافة الى عملها كأستاذة في قسم الهندسة المدنية بجامعة الكويت. اما وزارة التربية فتولى امرها واحد من ابنائها تدرج في وظائفها حتى وصل الى درجة الوكيل بعد ان كان وكيلا مساعدا وهو د. سعود الحربي. وفي وزارة العدل جاء فهد العفاسي وهو غير غريب عنها فقد كان مستشاراً في ادارة الفتوى والتشريع. اما وليد الجاسم الذي كان نائبا للمدير العام في وزارة البلدية فقد تولى امر الوزارة خارجا من رحمها وليس طارئا عليها، والحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية. وكذلك الامر فإن د. خالد الفاضل الذي تم تعيينه وزيرا للنفط وزيرا للكهرباء حصل على الدكتوراه في الانظمة الكيميائية الدقيقة. اما مريم العقيل وزيرة المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة فمتخصصة في المحاسبة وحاصلة على درجة البكالوريوس فيها، فيما تحمل غدير اسيري وزيرة الشؤون الاجتماعية درجة الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية، وسبق لها العمل في مكتب الانماء الاجتماعي. وفي ذات السياق، فإن خالد الروضان وزير التجارة والصناعة حاصل على درجة البكالوريوس في ادارة الاعمال تخصص تمويل ومنشآت مالية. واخيرا جاء النائب مبارك الحريص على رأس وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة وهو النائب والمطلع بأهمية تعاون السلطتين.