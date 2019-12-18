الأولى

اكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أن المسؤولية ثقيلة وأن الأمانة عظيمة. وقال سموه في نص كتاب تشكيل الحكومة الجديدة الذي رفعه الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس: لقد تفضلتم سموكم وطوقتم عنقي بثقتكم الغالية وكلفتموني بمعاونة سموكم بتولي رئاسة مجلس الوزراء وحمل مسؤوليات الحكم وأمانة النهوض بالبلاد في هذه المرحلة من تاريخ وطننا الغالي وهي مسؤولية ثقيلة وأمانة عظيمة أسأل المولى سبحانه أن يعينني على القيام بواجباتها وأن نكون أهلا لهذه الثقة لبذل أقصى الجهد لخدمة وطننا الغالي ورعاية مصلحته.