أول النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان أمس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد استقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء حيث قدم لسموه الوزراء كلا من الشيخ احمد منصور الاحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع، وانس خالد ناصر الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وخالد ناصر عبدالله الروضان وزيرا للتجارة والصناعة، ومحمد ناصر عبدالله الجبري وزيرا للاعلام وزير دولة لشؤون الشباب، والشيخ الدكتور باسل حمود حمد الصباح وزيرا للصحة، والمستشار الدكتور فهد محمد محسن العفاسي وزيرا للعدل وزيرا للاوقاف والشؤون الاسلامية، والدكتور خالد علي محمد الفاضل وزيرا للنفط وزيرا للكهرباء والماء، ومريم عقيل السيد هاشم العقيل وزيرا للمالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة، والشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية، والدكتورة رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزيرا للاشغال العامة وزير دولة لشؤون الاسكان، والدكتور سعود هلال ناشي الحربي وزيرا للتربية وزيرا للتعليم العالي، والدكتورة غدير محمد محمود اسيري وزيرا للشؤون الاجتماعية، ومبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون الخدمات وزير دولة لشؤون مجلس الامة، ووليد خليفة احمد الجاسم وزير دولة لشؤون البلدية حيث ادوا اليمين الدستورية امام سموه بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

وقد وجه صاحب السمو امير البلاد كلمة سامية فيما يلي نصها: يسرني أن أرحب بكم وأن أهنئكم باختياركم للوزارة مقدرا قبولكم المشاركة فيها وتقاسم مسؤولياتها راجيا لكم كل التوفيق والسداد مقدرا الجهود التي بذلها سمو رئيس مجلس الوزراء لتشكيلها.

كما لايفوتني تجديد الشكر لأخي سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح على ما بذله من جهود مخلصة ومن تفان في خدمة الوطن العزيز طوال فترة رئاسته لمجلس الوزراء سائلا المولى تعالى ان يديم عليه موفور الصحة والعافية كما أعرب عن شكري للأخوة الوزراء السابقين الذين أدوا مسؤولياتهم بكل اخلاص متمنيا لهم كل التوفيق.

ان أمامكم مسؤوليات كبيرة تجاه الوطن والمواطنين لاسيما في هذه المرحلة المهمة ولقد حملتم أمانة عظيمة وكلي ثقة تامة بأنكم أهل لها.

ان عليكم مضاعفة الجهد والعطاء لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد وتسخير كافة الجهود والامكانيات للنهوض بالوطن وبمرافقه العامة وتحقيق الطموحات التي ينشدها الوطن والمواطنين وتجسيد احترام الدستور والقانون والانظمة وحماية المال العام ولن يتأتى ذلك الا بالعمل الدؤوب وبروح الفريق الواحد المتآزر وبالتعاون المثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما ان عليكم العمل على تلمس وحل مشاكل المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية وتبسيط الاجراءات الادارية في اطار تطبيق القوانين والأنظمة.

نسأل المولى تعالى أن يأخذ بأيديكم ويسدد خطاكم لكل ما فيه خير للوطن العزيز وخدمته ورفعة شأنه وتحقيق كل ما ننشده له من نمو وازدهار وأن يديم عليه الأمن والأمان والرخاء.

كما وجه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد كلمة الى سمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة الجديدة فيما يلي نصها: «شكرا يا الرئيس.. أنا سعيد للاخوان الجدد في الوزارة أتمنى لهم ان شاء الله أن يتعاونوا مع رئيسهم تعاوناً تاماً لمجابهة بعض للأسف من يريد زعزعة استقراركم أنتم كوزراء ستتحملون كثيراً من بعض الكلمات الجارحة والكلمات عليكم الرد عليها لا تخجلوا اذا كان يتهمك بشيء قول هناك محاكم، احنا والحمد لله أنعم الله علينا بالأمان والنعمة عليكم التعاون مع بعض برئاسة سمو الرئيس صباح الخالد وان شاء الله ندعو لكم بالتوفيق ما أود أن أقول لكم أتمنى لكم كل التوفيق وللجميع الموفقية شكرا».

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة الى سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وذلك بمناسبة تشكيل أعضاء الحكومة الجديدة والتي حازت على ثقة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ثمن فيها سموه الجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة في تحمل تبعات الأمانة والمسؤولية الكبيرة التي أسندت لسموه داعيا الله ان يوفقه ويسدد الخطى في النهوض وتنمية الوطن الغالي.

كما بعث سموه برقيات تهنئة الى الوزراء بمناسبة صدور المرسوم الاميري بتكليفهم للوزارة الجديدة ونيلهم الثقة السامية من صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد وثقة سمو رئيس مجلس الوزراء ضمنها سموه عن خالص تهانيه بهذه الثقة الغالية سائلا المولى سبحانه وتعالى ان يعينهم على تحمل تبعات هذه الأمانة الكبيرة التي أسندت اليهم وان يسدد الخطى ويكلل بالنجاح جهودهم من اجل بلوغ نهضة تنموية شاملة لوطننا الغالي وشعبنا الوفي وان يحفظ لكويتنا الغالية امنها ورخائها وان يديم عليها التقدم والازدهار والرخاء تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد ذخرا للوطن وقائدا للعمل الانساني.

وألقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد كلمة فيما يلي نصها: سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد المفدى بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن اخواني أعضاء مجلس الوزراء يطيب لنا أن نرفع لمقامكم السامي اعتزازنا وتقديرنا للثقة الغالية لتحملنا لمسؤولية العمل الوزاري تحت قيادتكم الحكيمة.

سيدي سمو الأمير لقد سمعنا باهتمام لما تفضلتم به سموكم من توجيهات سامية وأعاهد الله ثم أعاهد سموكم بأن تكون منهجا للعمل الوزاري يقوم على مبدأ التضامن والتعاون وتنفيذ هذه التوجيهات السامية كما أشار سموكم في التوجيه السامي هذه المرحلة فيها الكثير من التحديات وكثير من العمل لخدمة الوطن والمواطنين تتطلب جهد مضاعف نعاهد الله ثم نعاهد سموك أن يكون هذا عمل الفريق الواحد في العمل الوزاري اللي يتحقق ان شاء الله من خلال كل طموحات وتوجيهات سيدي صاحب السمو والمواطنين نسأل الله العلي القدير أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتكم الرشيدة في عهدكم الميمون.

اللي سمعته من اخواني وأخواتي فترة المشاورات كلهم حرص ورغبة في العمل الجاد ومواصلة استمرار الأمن والأمان للكويت والتعاون يا طويل العمر مع مجلس الأمة ان شاء الله ضمن الدستور والقانون وتنفيذ القوانين وهذا يعني كلها توجيهات سموك واضحة اخواني وأخواتي الوزراء ان شاء الله راح يكون لنا منهج في عمل الحكومة القادمة ان شاء الله شكر جزيل لسيدي صاحب السمو على هذه الثقة ونسأل الله أن يقدرنا على تحمل المسؤولية وخدمة بلدنا ومواطنينا.

وحضر مراسم اداء القسم وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب سمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد وأمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف الروضان ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء الفريق ركن متقاعد احمد الرحماني.

