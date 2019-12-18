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وطن النهار

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القيادة السياسية هنأت قطر سمو الأمير استقبل ولي العهد وناصر المحمد


استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، كما استقبل سموه سمو الشيخ ناصر المحمد.
كما بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشقيقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني الحكم في البلاد. مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية الوطيدة والراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وبما حققته دولة قطر الشقيقة من انجازات تنموية بارزة شملت مختلف المجالات ومتمنيا له موفور الصحة والعافية ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتين مماثلتين.


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