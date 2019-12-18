وطن النهار

عرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ عن اهتمام الحلف كثيرا بأمن المنطقة، لافتا إلى أنهم يقدمون التدريبات والنصائح لدول المنطقة بطرق مختلفة، حيث يشارك ضباطهم المدنيون والعسكريون في إعطاء دورات تدريبية وبرامج تعليمية في الناتو.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش مشاركته في الاحتفال بمناسبة مرور 15 عاماً على مبادرة إسطنبول أن مركز الناتو في الكويت استقبل أكثر من 1000 ضابط وخبير من الحلف ودول الخليج للتدريب المشترك والتعاون وبناء القدرات، مؤكداً العمل على تطوير الخبرات الوطنية والمرونة في إدارة الأزمات والأمن السيبراني وأمن الطاقة والأمن البحري والدفاع ضد التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

وذكر ان الجميع يشعر بالقلق بسبب دعم إيران لبعض الجماعات التي تزعزع الأمن في الاقليم وكذلك من برنامجها للصواريخ الباليستية الذي ينتهك الأنظمة الدولية.

ولفت إلى أن ممثلين من عمان والسعودية حضرا اجتماع الحلف في الكويت على الرغم من أنهما ليسا عضوين كاملين في الناتو ، نافيا مناقشة انضمامهما خلال اجتماع الحلف ولكن حضورهما أعطى مؤشراً ايجابياً.

وفي رده على سؤال بشأن الاعتداء على «أرامكو»، قال انه من غير المقبول الهجوم على البنية التحتية لأي بلد وأن تكون مدنية تعمل على تزويد النفط ،لافتا إلى أن هذا كان أحد مواضيع النقاشات التي تم اجراؤها في الاجتماع ، ورأينا أن بعض حلفائنا قد اتخذوا ردود أفعال ومنهم الولايات المتحدة ضد هذا الهجوم.

وعما اذا كان الحلف سيمول تركيا لتوطين مليون لاجئ سوري في شمال شرق سورية قال ان الناتو لا يمول اعادة توطين اللاجئين فهذا عمل المنظمات الاممية المختصة في هذا المجال مشيرا الى ان موضوع اللاجئين موضوع مرهق للجميع وان الناتو يسهم في ابقاء اللاجئين في اوطانهم مثلما هو الحال في افغانستان ويضمن لهم السلامة والامن هناك.

وعن حصول تركيا على منظومة صواريخ اس 400 الروسية ومدى تأثير ذلك على الحلف، أفاد انا عبرت عن قلقي من عواقب شراء تركيا منظومة اس 400 الروسية وهناك محادثات بين الولايات المتحدة وتركيا بهذا الخصوص لأن ذلك يعني عدم مشاركتها في برنامج إف-35، كما أنه لن يتم دمج أنظمة اس 400 في نظام الدفاع الجوي لحلف الناتو أبدا لأنها غير متوافقة من الناحية الوظيفية ،كون أنظمة الطائرات والرادارات وصواريخ باتريوت في الناتوا متوافقة مع بعضها البعض ، والحف يدعم تركيا في أمور عدة وقد أعلنت اسبانيا أخيراً نشر صواريخ باتريوت في ولاية «أضنة» التركية الحدودية مع سورية بناء على طلب قدمته تركيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وحيال الاختلافات التي ظهرت بين الأعضاء في اجتماع الحلف أخيراً في لندن قال ان الخلافات الداخلية في صفوف الحلف منذ الخمسينيات لكن ما أظهره الاجتماع أثبت أن الناتو ناجح ومستمر في التأقلم،ونحن ندافع عن بعضنا البعض وفق مبدأ الواحد للجميع والجميع للواحد، وهناك تطور ملحوظ في انجازات التحالف .

وأضاف أن حلف الناتو هو الحلف الأكثر نجاحا على مستوى التاريخ لأننا نتغير عندما يتغير العالم ومستمر بالتأقلم.

وحول الملف الايراني باح بأن : لدينا تخوفات من التدخلات الايرانية في شؤون المنطقة ومن تمويلها للجماعات الارهابية وعبرنا عن هذا الامر في العديد من المرات كما اننا نتخوف من تطوير برنامجها النووي وعدم الالتزام بالاتفاقية المبرمة معها في هذا الشأن ونتقاسم التخوفات مع دول المنطقة ولذلك نرى من الضروري التزام ايران بعدم الاعتداء على جيرانها وعدم اشاعة الفوضى في المنطقة التي نعتبرها منطقة مهمة جدا في العالم ومن الضروري ان يعم السلام فيها.

