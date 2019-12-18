وطن النهار

بعد أداء القسم الدستوري للحكومة الجديدة أمام صاحب السمو الأمير صباح أمس، عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قائلاً:

وجه سمو رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع كلمة رحب فيها باخوانه واخواته الوزراء شاكراً لهم قبولهم مسؤولية المنصب الوزاري في هذه المرحلة بتحدياتها المختلفة، منوها بالتكليف الأول الذي حرص صاحب السمو أمير البلاد على تنبيه سمو رئيس مجلس الوزراء إليه وهو القضاء على الفساد واستئصاله من مجتمعنا بجميع أشكاله وأنواعه، وبالتوجيهات السامية التي تضمنتها كلمة سموه بعد أداء الوزراء القسم أمام سموه والتي ستظل نبراساً هادياً لهم في قيامهم بمهامهم.

وأعرب سموه عن بالغ الشكر والامتنان لسمو الشيخ جابر المبارك على ما بذله من جهود مضنية بكل إخلاص وتفانٍ من أجل خدمة وطننا الغالي طول فترة رئاسته لمجلس الوزراء مقدرا لتحمله المسؤولية والأمانة الكبيرة ومساعيه الحميدة.

وقد أكد سموه في كلمته على أهم الأولويات التي تستوجب الاهتمام من الحكومة، والتي تأتي في مقدمتها حماية المال العام وحرمته واتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ عليه وتعزيز النزاهة والأمانة والشفافية والقضاء على الفساد واستئصاله من مجتمعنا منوهاً بأن جهود مكافحة الفساد ليست مسؤولية الحكومة فقط وإنما هي مسؤولية السلطات الثلاث وكذلك مسؤولية كل من يقيم على أرض الوطن.

هيكلة الاقتصاد

وأكد سموه خلال الكلمة بضرورة اتخاذ إجراءات لمعالجة اختلالات هيكلة الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على النفط منوهاً بالالتزام الدستوري للحكومة بشأن تقديم برنامج عملها إلى مجلس الأمة، والذي لابد أن يراعي الواقعية وقابلية التنفيذ وأن يشمل آليات لحسن المتابعة والتقويم.

وقد أشار سموه خلال الكلمة إلى مضامين القسم الدستوري بالإخلاص للوطن وللأمير واحترام الدستور مبيناً بأن الإخلاص لصاحب السمو الأمير من خلال الامتثال الجاد لتوجيهات سموه السديدة والعمل بنصائحه الحكيمة وضرورة التعاون الإيجابي مع مجلس الأمة ومعاونته في القيام بدوره الرقابي والتشريعي وفق الأطر الدستورية واللائحية التي تحفظ لكل سلطة اختصاصاتها، وقد أكد أيضاً حرص الحكومة في مواصلة العمل لمعالجة القضايا المختلفة، والانطلاق نحو بناء بلدنا الغالي وتعزيز استقراره.

هذا وقد رد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور بكلمة على سموه عبر فيها باسمه وباسم أخواته وإخوانه الوزراء عن عظيم الشكر والتقدير على ثقة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، وقد أشاد بمضامين الكلمة باعتبارها خارطة طريق للحكومة خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى الاستحقاقات المهمة التي تواجه الحكومة خاصة في ظل التوتر الذي تعيشه المنطقة، الأمر الذي يستوجب تجسيد وحدتنا الوطنية، كما أكد على الشراكة الإيجابية مع مجلس الأمة الموقر وعلى إيمانه وثقته بالتعاون البناء مع مجلس الأمة، مؤكدا العزم والاستعداد للعمل بإخلاص وبذل أقصى الجهود لتحمل المسؤوليات والأعباء الملقاة على الوزراء في سبيل خدمة الوطن والمواطنين وتحقيق الرفعة والرخاء والازدهار لوطننا العزيز وشعبه الكريم.

توجيهات سامية

وتنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير خلال اللقاء الذي تم مع رئيس السلطة التشريعية مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء، ورئيس السلطة القضائية المستشار يوسف المطاوعة تفعيلاً للمادة (50) من الدستور، وتوجيههم بالتعاون سعياً لتحقيق مصلحة البلاد والعباد لاسيما تعزيز النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد والعمل على كل ما من شأنه القضاء على آفة الفساد ومحاربة المتجاوزين.

فقد أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علماً بفحوى الزيارات الميدانية التي قام بها سموه إلى كل من مجلس الأمة والمجلس الأعلى للقضاء، وكذلك لقاءاته مع كل من رؤساء ديوان المحاسبة، وهيئة «نزاهة»، وجهاز المراقبين الماليين، وإدارة الفتوى والتشريع، والجهاز المركزي للمناقصات العامة للتباحث في كيفية العمل على تنفيذ التوجيهات السامية والتعاون لما فيه خدمة مصلحة البلاد في المرحلة المقبلة، ومتابعة كل ملفات المخالفات الجسيمة ضد المال العام، وقد أشاد سموه بالتعاون الذي أبداه كل من رئيس السلطة التشريعية ورئيس السلطة القضائية ورؤساء الأجهزة الرقابية، والذي من شأنه تنفيذ الخطوات العملية الكفيلة بمكافحة الفساد والقضاء عليه.

وقد أشاد مجلس الوزراء باللقاءات الإيجابية التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء والتي تعكس حرص سموه على التعاون وتنفيذ مرئيات وتوجيهات صاحب السمو الأمير في المرحلة المقبلة.

كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد يتقدم المجلس بخالص التهاني والتبريكات إلى كل من: مقام الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بمناسبة ذكرى العيد الوطني للمملكة، ولصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة قرب ذكرى العيد الوطني لدولة قطر، معرباً عن تمنياته لكل من مملكة البحرين ودولة قطر المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتيهما الحكيمتين، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التاريخية القائمة بين الكويت وكل من مملكة البحرين ودولة قطر.

