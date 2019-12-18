وطن النهار

تضمنت الحكومة الجديدة التي اصدر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد مرسوما بتشكيلة 14 وزيرا منهم سبعة وزراء جدد. وجاءت سيرتهم الذاتية كالآتي:

? نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الاحمد الصباح وهو من مواليد 1969 وحاصل على شهادة البكالوريوس في الاعلام المساند (علوم سياسية) من جامعة كانسس الاميركية ودبلوم علوم عسكرية من كلية علي الصباح العسكرية.

? نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح وهو من مواليد عام 1972 وحاصل على بكالوريوس ادارة الاعمال تخصص تمويل جامعة بورتلاند في الولايات المتحدة الاميركية عام 1997.

وتولى وزارة التجارة والصناعة في التشكيل الحكومي شهر فبراير 2012 والتشكيل الحكومي يوليو 2012 والتشكيل الحكومي بديسمبر 2012 واضيفت له حقيبة وزارة الدولة لشؤون الاسكان.

? وزير التجارة والصناعة خالد الروضان وهو من مواليد عام 1978 وحاصل على شهادة البكالوريوس في ادارة الاعمال تخصص تمويل ومنشآت مالية من جامعة الكويت.

? وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح وهو من مواليد 1974 وحاصل على شهادة الطب من جامعة الكويت عام 1999 وشهادة الدكتوراه البورد الكندي تخصص انف واذن وحنجرة عام 2006 من جامعة مكغيل الكندية.

وتولى وزارة الصحة في التشكيل الحكومي ديسمبر 2017 كما تقلد العديد من المناصب منها طبيب استشاري انف واذن وحنجرة في مستشفى زين ورئيس مجلس اقسام الانف والاذن والحنجرة عام 2012.

? وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار د. فهد العفاسي وهو من مواليد 1971 وحاصل على بكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة عام 1994 وعلى الدكتوراه في القانون من الجامعة اللبنانية عام 2006.

وتقلد العفاسي وزارة العدل ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية في التشكيل الحكومي ديسمبر 2017 ووزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون مجلس الامة في التعديل الوزاري ديسمبر 2018.

? وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل وهو من مواليد 1973 وحاصل على الدكتوراه في تخصص النمذجة الرياضية للانظمة الكيميائية الدقيقة من جامعة ليهاي في الولايات المتحدة الاميركية تخصص الهندسة الكيميائية عام 2005.

وتولى الفاضل وزارة النفط في التشكيل الحكومي ديسمبر 2017 واسندت اليه ايضا وزارة الكهرباء والماء في التعديل الوزاري ديسمبر 2018.

? وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل وهي من مواليد 1968 وحاصلة على درجة البكالوريوس في مجال المحاسبة بجامعة الكويت عام 1989.

وتولت العقيل وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية ووزارة المالية بالوكالة في التشكيل الحكومي ديسمبر 2017 وشغلت العديد من المناصب منها منصب مدير مكتب الرقابة المالية للهيئات الملحقة في وزارة المالية ما بين عامي 2007 و2009.

وتدرجت في مناصبها الوظيفية حتى عينت نائبا لرئيس جهاز المراقبين الماليين في سبتمبر 2015.

? وزير الخارجية الشيخ د. احمد ناصر المحمد الصباح وهو من مواليد عام 1971 وحاصل على ليسانس علاقات دولية وليسانس لغات حية اجنبية وشهادة المتريز من جامعة ستراسبورغ للعلوم الإنسانية في فرنسا ونال درجة الماجستير عام 1995 في العلاقات الدولية والترجمة من ذات الجامعة وفي عام 2000 نال درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة السوربون في فرنسا.

وشغل كذلك منصب مدير ادارة مركز نظم وتقنية المعلومات بالوكالة عام 2011 ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عام 2016 ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عام 2017.

? وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. رنا الفارس وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في مجال الهندسة المدنية من جامعة جنوب كاليفورنيا الاميركية عام 2004 وعلى درجة الدكتوراه من ذات الجامعة في مجال الهندسة الجيوتقنية.

? وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي وهو من مواليد 1961 وحاصل على الاجازة الجامعية في علم النفس التربوي من جامعة الكويت عام 1986 ونال درجة الماجستير في اصول التربية من جامعة الكويت عام 2000 ونال درجة الدكتوراه في اصول التربية من جامعة القاهرة عام 2006.

? وزير الشؤون الاجتماعية د. غدير اسيري وهي استاذ مساعد في كلية القانون الكويتية العالمية وحاصلة على الدكتوراه في القانون والسياسة الاجتماعية من المملكة المتحدة كما حصلت على الماجستير من الولايات المتحدة الاميركية بتخصص قانون سياسة اجتماعية وعلى بكالوريوس في تخصص الفلسفة من جامعة الكويت.

? وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم وهو من مواليد عام 1959 وحصل على شهادة الهندسة المعمارية من جامعة نورث كارولينا الاميركية عام 1983.

وتولى العديد من مناصب في بلدية الكويت منها نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية ونائب المدير العام لقطاع التطوير والتدريب ونائب المدير العام لقطاع التخطيط ونائب المدير العام لقطاع التنظيم وهو عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين الكويتية وعضو لجنة مزاولة المهنة فيها.

