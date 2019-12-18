وطن النهار

قال سمو الشيخ ناصر المحمد اننا نحتفل اليوم بالعيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة والذي يعتبر عيدا وطنيا لكل دولة خليجية، متمنيا للجميع الرخاء والصحة والعافيه مهنئا الملك حمد بن عيسى ال خليفة والشعب البحريني الشقيق.

ومن جانبه هنأ وزير الصحة الشيخ باسل الصباح البحرين قيادة وحكومة وشعبا بالعيد الوطني متمنيا دوام الافراح في المملكة والمزيد من التقدم والازدهار والتطور في ظل القيادة البحرينية.

وأشار في تصريح للصحافيين اثناء حضوره احتفال سفارة البحرين الذي اقيم اول من امس بفندق الجميرا الى العلاقات الوطيدة بين البلدين في مختلف المجالات.

من جهته هنأ مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون الخليجي ناصر المزين مملكة البحرين الشقيقة بالعيد الوطني مؤكدا عمق العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط الكويت ومملكة البحرين الشقيقة، قائلا بأنها علاقات تاريخية ممتدة تعكس روح المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.

وأضاف في تصريح صحافي على هامش مشاركته في الاحتفال: تجتمع اللجنة المشتركة بين البلدين دائما لمناقشة سبل تطوير العلاقات والتعاون المشترك، وفق مواعيد محددة، وقريبا سيتم تحديد موعد اللقاء القادم بعد تشكيل الحكومة الجديدة، لافتا الى ان الكويت تحرص على التعاون الثنائي مع دول المجلس اضافة الى العمل بشكل جماعي مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

و اكد المزين وحدة وتماسك المجلس بجميع دوله، قائلا بأننا في الكويت نرى ان استمرار اقامة مؤتمرات القمة الخليجية بحضور ممثلي جميع دول الخليج مؤشر مهم للغاية، ويدل على ان هذا المجلس نشط ويتفاعل مع الواقع بما فيه من مستجدات، وهذا راجع لادراك قادة دول مجلس التعاون الخليجي لحجم التحديات والمخاطر التي تحيط بالمنطقة ككل، ولذلك نعتقد في الكويت ان كل لقاء لقادة مجلس التعاون الخليجي هو لبنة اضافية في بناء هذا المجلس، ونأمل ان تكون القمة الخليجية القادمة التي ستكون في مملكة البحرين الشقيقة اضافة مهمة لهذه المسيرة المباركة.

وأشار المزين الى تقدير الكويت لمواقف الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وتوافقهم على اختيار د. نايف الحجرف ليكون الأمين العام الجديد للمجلس، قائلا بأن هذا يعكس الحضور القوي للكويت ولمكانتها عند الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، لافتا الى ان تولي د. نايف الحجرف لأمانة مجلس التعاون لا شك انها ستضيف الى مسيرة هذا المجلس والمضي قدما في تحقيق اهدافه المنشودة بما يخدم دولنا الخليجية.

وحول جهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية اكد المزين ان جهود صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في هذه الوساطة مستمرة ومتواصلة، قائلا بأننا متفائلون دائما ونعتقد ان لكل مشكلة حل، وأن هذه الأزمة مهما طالت فانها ستكون عابرة ولا بد ان تنتهي، ونحن في الكويت نتمنى ان تشهد الأزمة انفراجة قريبا وهو ما نتمناه ونسعى له.

ومن جانبه هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين في الكويت الأمير سلطان بن سعد آل سعود مملكة البحرين بالعيد الوطني قائلا «نحن اتينا هنا ليس لنحتفل، وانما لنتقبل التهاني بالعيد الوطني البحريني»، كما اكد عمق العلاقات الأخوية المتينة بين السعودية والبحرين.

وحول مشاركة المملكة العربية السعودية ممثلة بسفير خادم الحرمين الشريفين في اجتماع حلف شمال الأطلسي (الناتو) ودول اعضاء مبادرة اسطنبول للتعاون قبل يومين، اكد الأمير سلطان ان حضوره جاء تقديرا واجلالا للكويت، ممثلة في جهاز الأمن الوطني وللشيخ ثامر العلي الصباح، مضيفا بأن لقائه مع الأمين العام لحلف الناتو خلال الاجتماع كان وديا، ولكنه لم يتطرق لموضوع انضمام المملكة العربية السعودية الى مبادرة اسطنبول للتعاون لأن هذا الموضوع يبحث مع سفير المملكة في بروكسل وليس سفارة المملكة في الكويت.

من جانبه اعرب القائم باعمال سفارة البحرين لدى الكويت محمد جاسم السبت عن سعادته للحضور الرسمي الرفيع المستوى والشعبي من مختلف فئات المجتمع الكويتي للمشاركة في الاحتفال الذي اقامته سفارة المملكة مساء اول من امس في فندق الجميرا بمناسبة الأعياد الوطنية للبحرين.

وقال في تصريح للصحافيين ان هذا الحفل يأتي احياء لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس احمد الفاتح، دولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى انضمامها الى الأمم المتحدة دولة كاملة العضوية، وذكرى تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.

وأضاف ان هذه المناسبة الوطنية غالية على قلوب اهل البحرين جميعا، واغتنمها لارفع اسمى آيات التهاني واطيب التبريكات الى مقام الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، والى الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء، والى الامير سلمان بن حمد ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، والى الشعب البحريني وابناء البحرين في الكويت.

واكد السبت ان مملكة البحرين حققت خلال السنوات الماضية العديد من الانجازات التنموية المتطورة في مختلف المجالات التي انعكست بالايجاب على الدولة وشعبها، مشيدا بالعلاقات الاخوية المتجذرة والراسخة بين البحرين والكويت قيادة وشعبا.

