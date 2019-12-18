وطن النهار

دعت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام في الكويت كوثر الجوعان أول من أمس الاثنين الى ضرورة تأسيس آلية وطنية لتنظيم الاعلام ومرصد اعلام وطني يهدف الى رصد وتحليل وتفنيد خطاب الاعلام الاقصائي.

جاء ذلك في تصريح للجوعان لـ«كونا» في ختام أعمال منتدى «تحديات الثقافة القانونية في الوطن العربي» الذي تقدمت خلاله بعدد من التوصيات التي تم اقرارها وركزت على مجالي التعليم والاعلام. وطالبت الجوعان بترسيخ مفاهيم الاعتدال وتقبل الآخر وبث وسائل اعلامية بمختلف اللغات والتأكيد على عدم ربط العنف والارهاب بالدين الاسلامي، مؤكدة اهمية العمل على نشر ثقافة الحوار وتقبل الاخر. وشددت الجوعان على ضرورة تضمين المناهج التعليمية قيمة ثقافة السلام والعمل على تعزيزها مطالبة مجلس وزراء التربية والتعليم العربي بالأخذ بها واعتماد مناهج تعليمية حديثة تواكب التطور العالمي في مجال التعليم وتساعد النشء على تحفيز العقل والتحليل والنقد لتحصن الطالب.

وجاء انعقاد المنتدى الذي استمر ثلاثة ايام كخطوة عملية لتفعيل الجهود لنشر الخطط القومية لتنمية ثقافة الوعي بالقانون للشعوب العربية في جوانبها التطبيقية التخصصية وفي مقدمتها مواجهة التحديات التي تعيق التنمية في الوطن العربي. ومن أهم المحاور التي ناقشها المنتدى مواجهة الارهاب كجريمة منظمة وكثرة الاشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي وتزييف الوعي الجمعي العام وانتشار ثقافة التشكيك في المعلومات والثوابت والتي تقتضي تكامل كل الجهود لمواجهتها.

