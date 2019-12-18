وطن النهار

أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية «نزاهة» عبدالرحمن النمش حرص الكويت الشديد على ضمان تطوير الآليات والخطط الواقعية والفنية المرتبطة بسياسات منع الفساد بما يتسق مع متطلبات التطبيق الأمثل لاحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

جاء ذلك في الكلمة التي القاها في مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الذي انطلقت فعالياته في ابوظبي وتستمر اربعة ايام.

واضاف النمش ان الكويت توجت جهودها الكبيرة التي بدأتها منذ سنوات في اطار مكافحة الفساد باطلاق استراتيجيتها الوطنية الاولى لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وبين ان عملية تلقي اقرارات الذمة المالية وفحص عناصرها من ابرز ما تتسم به تجربة الكويت في مجال تعزيز النزاهة والشفافية وترسيخ قيم المساءلة والافصاح وهو أمر تنفرد به الكويت على المستوى الاقليمي.

واوضح ان الفئات المخاطبة باحكام الكشف عن الذمة المالية تشمل رؤساء السلطات الدستورية الثلاث للدولة مرورا بالقيادات التنفيذية ووصولا الى المديرين ومن في حكمهم.

وذكر ان «نزاهة» تتبنى آليات واضحة وتدابير دقيقة تكفل تيسير عمليات تلقي بلاغات الفساد وفحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها من الاجراءات القانونية من خلال تلقي البلاغات والشكاوى عن وقائع الفساد وكذلك رصد هذه الوقائع من الأخبار العامة ومنصات التواصل الاجتماعي.

واضاف ان «نزاهة» تتنوع أنشطتها في مجالات الوقاية من الفساد والتوعية بمسبباته وتثقيف المجتمع بآثاره الوخيمة لتمتد الى اجراء البحوث والدراسات في مجالات مكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية من خلال التعاون الجاد والمثمر مع الشركاء الدوليين والوطنيين والوسائل الاعلامية والمؤسسات التعليمية والدينية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بغية خلق بيئة اجتماعية واقتصادية وسياسية تلاءم متطلبات تنفيذ خطة التنمية المستدامة و«رؤية الكويت 2035».

