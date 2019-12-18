وطن النهار

تتواصل فعاليات مهرجان الموروث الشعبي الخليجي في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية، والتي تتضمن برامج وأنشطة متنوعة ثقافية ورياضية وترفيهية واجتماعية، وسط اقبال جماهيري لافت من المواطنين والمقيمين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجيين.

وقالت اللجنة المنظمة للمهرجان في تصريح صحافي ان وفدا من جمهورية مصر العربية ممثلا في اللواء مصطفى الأدور الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصدرين المصريين، قام بتفقد عدة مواقع في القرية بحضور المشرف العام على القرية المستشار في الديوان الأميري محمد ضيف الله شرار.

وأضافت اللجنة ان الوفد المصري ابدى اعجابه الشديد بالطابع التراثي الكويتي والخليجي، وموقع القرية المتميز في الصحراء، والحضور الجماهيري الكثيف، والفعاليات المتعددة، مثمنا جهود ودور القائمين على القرية التراثية.

من جانب آخر اعلنت اللجنة عن اطلاق عرض خاص لرواد وضيوف القرية التراثية من المواطنين والخليجين بالتعاون مع فندق منتجع «كوبثورن» سليل الجهراء عبارة عن خصم 50 في المئة على شاليهات الفندق والمنتجع خلال الفترة من الخامس عشر من ديسمبر الحالي والى الحادي والثلاثين من شهر مارس من العام المقبل، مشيرة الى ان العرض الجديد يتمثل في (50 دينارا بدلا من 95 دينارا) في الاقامة لليلة واحدة في شاليه يتكون من غرفتين وصالة ومطبخ، كما ان الاقامة في غرفة فندقية (30 دينارا بدلا من 60 دينارا)، وسعر الحجز يشمل افطارا لشخصين في بوفيه مطعم الفندق، الى جانب خصم 50 في المئة على وجبة العشاء في المطعم ذاته.

