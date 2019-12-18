loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

وفد مصري زار القرية التراثية


تتواصل فعاليات مهرجان الموروث الشعبي الخليجي في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية، والتي تتضمن برامج وأنشطة متنوعة ثقافية ورياضية وترفيهية واجتماعية، وسط اقبال جماهيري لافت من المواطنين والمقيمين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجيين.
وقالت اللجنة المنظمة للمهرجان في تصريح صحافي ان وفدا من جمهورية مصر العربية ممثلا في اللواء مصطفى الأدور الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصدرين المصريين، قام بتفقد عدة مواقع في القرية بحضور المشرف العام على القرية المستشار في الديوان الأميري محمد ضيف الله شرار.
وأضافت اللجنة ان الوفد المصري ابدى اعجابه الشديد بالطابع التراثي الكويتي والخليجي، وموقع القرية المتميز في الصحراء، والحضور الجماهيري الكثيف، والفعاليات المتعددة، مثمنا جهود ودور القائمين على القرية التراثية.
من جانب آخر اعلنت اللجنة عن اطلاق عرض خاص لرواد وضيوف القرية التراثية من المواطنين والخليجين بالتعاون مع فندق منتجع «كوبثورن» سليل الجهراء عبارة عن خصم 50 في المئة على شاليهات الفندق والمنتجع خلال الفترة من الخامس عشر من ديسمبر الحالي والى الحادي والثلاثين من شهر مارس من العام المقبل، مشيرة الى ان العرض الجديد يتمثل في (50 دينارا بدلا من 95 دينارا) في الاقامة لليلة واحدة في شاليه يتكون من غرفتين وصالة ومطبخ، كما ان الاقامة في غرفة فندقية (30 دينارا بدلا من 60 دينارا)، وسعر الحجز يشمل افطارا لشخصين في بوفيه مطعم الفندق، الى جانب خصم 50 في المئة على وجبة العشاء في المطعم ذاته.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة