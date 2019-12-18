وطن النهار

«الكويت غرقت في شبر ماي» هذا ملخص ما حدث اول من أمس الاثنين اثر هطول امطار بلغت اقصى كمياتها 56 مليمتراً في العبدلي، وكانت اقل من ذلك بكثير في بقية المناطق والمحافظات.

المياه التي امتلأت بها الشوارع الرئيسة والفرعية، وعطلت حركة السير في كل الاتجاهات اثبتت بما لا يدع مجالا لاي شك ان وعود لم تكن الا حبرا على ورق وان احاديث وتصريحات المسؤولين حول الاستعداد لموسم الامطار ليست الا كلاما في كلام.

الشوارع طفت في مياهها السيارات كما تطفو السفن في عباب البحار، والمواطنون والمقيمون ظلوا اسرى حركة السير البطيئة جدا بدل الساعة ساعتين وثلاث وربما اكثر من ذلك بكثير، فأين حديث المسؤولين عن الاستعداد الجاد لموسم الأمطار؟

أين تهيئة المناهيل؟ وأين سبل وقاية الانفاق؟ وأين وسائل حماية الطرق الداخلية؟ كل ذلك لم يكن له وجود، ولا عزاء للمواطن الذي اعتاد على تلقي الضربات والصفعات من المسؤولين.

ان ما حدث اول من أمس الاثنين يشبه الى حد بعيد ما وقع قبل سنة تقريبا عندما هطلت الامطار بغزارة، فلم تجد البيوت من يحميها ولم تجد السيارات من ينقذها، ولم تجد الشوارع من يغيض عنها الماء، ولم يجد المواطنون امامهم الا الصراخ والشكوى لله تعالى من إهمال الاشغال.

إذن لا جديد تحت شمس الجهات الحكومية المختصة فوعودها سراب، وعهودها مجرد دخان في الهواء، وليس امام المواطنين سوى القول «حسبنا الله ونعم الوكيل».

وبالعود الى تداعيات الواقعة نجد ان البلاد تأثرت أول من أمس بمرور جبهة هوائية باردة صاحبها سقوط امطار متفرقة كانت رعدية على بعض المناطق وغزيرة على أخرى مع نشاط للرياح تفاوتت شدتها من خفيفة إلى متوسطة.

واشارت الى ان كميات الأمطار سجلت على سبيل المثال في العبدلي 56 مليمترا وبوبيان 49 مليمترا والسالمية 40 مليمترا وصابرية 34 مليمترا والمطار 21 مليمترا ومدينة الكويت 27 مليمترا والاحمدي 5 مليمترات.

من جهتها، اوضحت الادارة العامة للاطفاء انها تلقت 133 بلاغا عن وقوع حوادث خلال هطول الامطار مساء الاول من أمس انه لم يتم تسجيل اي حالة وفاة او اصابة.

وقالت الاطفاء ان الـ 133 بلاغا تمثلت في احتجاز اشخاص داخل سياراتهم في الطرقات وفي البر بسبب ارتفاع منسوب المياه وعدم قدرتهم على الخروج، بالاضافة الى بلاغات عدة عن انقطاع التيار الكهربائي عن العمارات والمنازل واحتجاز اشخاص داخل المصاعد.

واستجابت فرق الاطفاء لـ 11 بلاغا عن اندلاع حرائق تمت السيطرة عليها دون وقوع حوادث.

وبينت ان محافظة الجهراء جاءت بالمرتبة الاولى من حيث عدد البلاغات يليها حولي وبعدها الفروانية ثم العاصمة وبعدها محافظة الاحمدي واخيرا محافظة مبارك الكبير.

وذكرت ان رجال الاطفاء استطاعوا وعلى مدى الساعات التي هطلت بها الامطار بغزارة ادخال الآليات الحديثة الى البحيرات والتجمعات المائية التي حاصرت سيارات بداخلها اشخاص حيث تم شفط المياه وانقاذ الركاب.

