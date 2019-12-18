وطن النهار

أكد مدير مستشفى الجهراء د. علي المطيري أن الأجهزة المعنية قامت بالسيطرة الفورية على تسرب للمياه في المستشفى حدث نتيجة لهطول الأمطار الكثيف التي تعرضت له البلاد اول من أمس الاثنين. واوضح المطيري لـ «كونا» ان كميات الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد الاثنين الماضي أدت الى نوع خفيف من الخرير والارتجاع للمياه في ممر الحوادث وتم التعامل معه فورا. وشدد على انه لم تسجل اي أضرار تذكر حيث لم يتوقف سير العمل في المستشفى ولم يتأثر لافتا الى ان ادارة المستشفى تعمل دائما على تذليل كل الصعوبات التي قد تواجه العمل وذلك حرصا على سلامة المرضى. وذكر ان ادارة المستشفى قامت منذ يوم امس وبناء على توصيات وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح ووكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا بتفعيل خطة الطوارئ نظرا لتوقعات الأحوال الجوية تحسبا لاي طارئ.

ودعا المطيري الجميع الى استقاء الاخبار من مصادرها الصحيحة وعدم الالتفات للأخبار المغلوطة.

