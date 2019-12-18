وطن النهار

أثبتت امطار الاثنين ان كلام وزيرة الاشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان السابقة د. جنان بوشهري عن استعداد الوزارة لموسم الامطار لم يكن الا دخانا في الهواء، مجرد كلام في كلام لا يسمن ولا يغني من جوع.

الشوارع غرقت في المياه رغم ان الامطار لم تكن غزيرة او في مستوى ما حدث العام الماضي، والمواطنون انقطعت بهم السبل، بل ان من بينهم من ظل حبيساً في سيارته لم يستطع الخروج منها الا بمساعدة خارجية بذلها رجال المرور والاطفاء وغيرهم من المسؤولين.

وعود جنان بوشهري انطلت حينها على البعض، لكن آخرين كانوا متأكدين من انها لا تقدم سوى مسكنات لا تنهي أزمة ولا تقضي على مشكلة ولا تعالج القضية معالجة جذرية، وبالفعل كانت الفئة الثانية هي المحقة اذ صدقت الاحداث ما ذهبت اليه، وتبين بالفعل ان وعود الوزيرة بوشهري كانت ذرا للرماد في العيون.

أين السواتر الترابية التي صرحت بها وقالت انها ستكون مصدات تحمي البيوت وتمنع دخول الماء الى افنيتها، ومن ثم اتلاف الاثاث وتعطيل الكهرباء وتعريض حياة المواطنين للخطر؟

اين تنظيف المناهيل، وهي التي لم تقو على استيعاب كميات طبيعية من الامطار لم ترد في اغزر المناطق عن 56 مليمترا؟ اين الاصلاحات التي تحدثت عنها، وملأت بها صفحات الصحف والبرامج الاذاعية والتلفزيونية ومنابر وسائل التواصل الاجتماعي، بل ومن على منصة الاستجواب في مجلس الأمة؟ ان ذلك كله ليس له اي وجود في الواقع المؤلم الذي كشفته امطار لا يمكن وصفها الا بانها طبيعية لم تصل مطلقا الى حد السيول التي تعجز الوزارة عن مواجهتها، وتفشل قطاعات الاشغال المتعددة عن التصدي لها.

ان الكارثة التي كشفت عنها امطار الاثنين لم تكن في الشوارع الفرعية وحدها، ولا في مناطق دون اخرى، بل شملت كل الكويت بمناطقها الداخلية والخارجية، وهو ما يؤكد ان جنان بوشهري لم تقرن اقوالها بافعال، ولم تسع جادة الى ترجمة تصريحاتها حقائق على ارض الواقع، فالمناهيل هي هي لم تتغير الى الاحسن او الافضل، والمجارير على الطرق السريعة ليست افضل حالا والدليل ان زخات من الامطار كشفت ان شبكات التصريف مهترئة او مهملة رغم تأكيدات جنان بوشهري ان الاشغال بذلت جهودا مضنية في اصلاحها واعادتها الى قوتها وجدواها.

المؤكد اننا نصدق الواقع الذي رأيناه بأعيننا وعشناه لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة، اما وعود وعهود وتصريحات جنان بوشهري فقد اطلقت عليها رصاصة الرحمة وتأكد الجميع انه ليس لها وجود.

