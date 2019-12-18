وطن النهار

أكدت البلدية قدرة الفرق الرقابية بالمحافظات على التعامل الفوري مع تجمعات المياه إثر تقلبات الطقس وهطول الأمطار التى مرت بها البلاد، مشيرة إلى أنها استطاعت التعامل مع جميع البلاغات التى تم استقبالها عبر الخط الساخن 139. وأوضحت البلدية أنه تم التعامل على سحب 111 دربا من المياه المتجمعة فضلا عن رفع 85 دربا من مخلفات الاشجار المتساقطة والتعامل مع 15 بلاغا وتسليك 15 منهولا لصرف مياه الامطار. وتابعت البلدية أن الفرق الميدانية بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالفروانية قامت بسحب 10 دروب من المياه المتجمعة إلى جانب رفع 10 دروب مخلفات الاشجار المتساقطة من مناطق خيطان، الفروانية، إشبيلية، شارع محمد بن القاسم بمشاركة 40 عامل نظافة وعدد من الاليات تمثلت في 7 نسافات كبيرة، 6 جرافات كبيرة، 2 جرافة صغيرة، 2 تنكر مجاري و 2 هاف لوري. وأضافت بأن الفرق الميدانية بادارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالعاصمة قامت بسحب 27 درب مياه متجمعة فضلا عن رفع 4 دروب مخلفات الاشجار المتساقطة.

