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اعلن مدير عام البلدية أحمد المنفوحي موافقتها على نقل مواقع معسكرات الجهراء من المنطقة السكنية الواقعة بين مدينة سعد العبدالله ومنطقة الجهراء السكنية.

واوضح في كتاب موجه الى المجلس البلدي ان وزارة الدفاع تقدمت بطلب لنقل موقع معسكر معهد القوة البرية، وموقع قيادة الإسناد الإداري، لافتا إلى أن المواقع البديلة المقترحة احدها في غرب الجهراء والثاني في منطقة الخويسات.

واشار الى ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تقدمت بكتاب للبلدية تضمن حاجتها الى تلك المواقع لقربها من مشروع مدينة سعد العبدالله الإسكاني وطلبت التنسيق بهذا الشأن مع وزارة الدفاع.

وقال المنفوحي انه تم التنسيق مع إدارة المخطط الهيكلي بشأن المواقع البديلة، مؤكدا ان قرار البلدي قضى بتخصيص المواقع التابعة لوزارة الدفاع الحالية في مدينة سعد العبدالله كمنتزة ومنطقة خدمات للمنطقة الاسكانية مستقبلا. ولفت الى انه تم اقتراح موقع بديل للقوة البرية بمساحة 1.87 كيلو متر مربع تقريبا بمنطقة الخويسات بالقرب من معسكر الحرس الوطني «كاظمة سابقا»، على ان يتم ترحيل موقع السياحة البيئية «دراسة المنطقة البيئية الاقليمية الثالثة».

واكد المنفوحي انه تم اقتراح موقع بديل للاسناد الاداري بمساحة 2.4 كم مربع تقريبا في منطقة غرب الجهراء بالقرب من خزانات المياه، مشددا على انه تم التنسيق مع وزارة الدفاع بشأن المواقع البديلة المقترحة على ان يتم تسليم المعسكرات بعد الانتهاء من المعسكرات الجديدة. واشار إلى ان هناك اشتراطات خاصة من بينها إخلاء المواقع العسكرية من قبل وزارة الدفاع في مدة اقصاها 8 سنوات من تاريخ صدور القرار، وان تسلم مواقع المعسكرات للمؤسسة العامة للرعاية السكنية خالية من العوائق لتخطيطها قسائم سكنية، والإبقاء على موقع المركز الطبي التابع لوزارة الدفاع، بالاضافة الى الالتزام بالاشتراطات الواردة من قبل وزارة الخدمات بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة، مع الغاء ما يخالف ذلك من قرارات.

