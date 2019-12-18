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تألَّقت نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت على السجادة الحمراء خلال العرض الأول لفيلمها الموسيقي Cats الذي أقيم في قاعة أليس تالي في لينكولن سنتر بمدينة نيويورك فجر امس. وبدت تايلور (30 عاما) غاية في الأناقة باطلالة عصرية، فاختارت ارتداء فستان أحمر سترابلس مزيَّن بتطريزات ورود ملوَّنة وأوراق أشجار من توقيع مصمم الأزياء العالمي أوسكار دي لا رينتا. وتلعب تايلور شخصية القطة الغزلية «بومبالورينا» حيث تحوّلت الى ذلك باستخدام تقنية CGI بالاضافة الى ممثلين آخرين. الفيلم من تأليف هوبر هول أما تصميم الرقصات فكان من نصيب الحائز على جائزة توني هاميلتون حيث استخدم أساليب الرقص من الباليه الكلاسيكي الى موسيقى الهيب هوب المعاصرة، كما انضمت للعرض راقصة الباليه في انجلترا فرانشيسكا هايوارد التي تلعب دور البطولة في دور القطة البيضاء. وسيشارك في الفيلم كل من؛ النجمة الأميركية جينيفر هدسون التي ستجسد دور «غريزابيلا» التي تؤدي أغنية «Memory»، فضلا عن مقدم البرامج الكوميدي جيمس كوردن وايان ماكيلين.