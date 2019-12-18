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طوّر تطبيق التواصل المصور انستغرام تقنية جديدة يمكنها ضبط كل ما هو مزيف بصورة تلقائية. وأوضح انستغرام ان تلك التقنية تأتي ضمن مبادرة كبرى من فيسبوك للتحقق من المعلومات في جميع أنحاء العالم. ?وتعمل تلك التقنية على كشف أي مشاركات تحوي معلومات مزيفة، تم ضبطها في السابق من فيسبوك أو تم الكشف عنها من أداة التحقق الجديدة على انستغرام. وبمجرد كشف تلك المشاركة التي بها محتوى مزيف يتم توجيه المستخدم اما بحذفها أو تعديلها أو تطبيق عقوبات مباشرة عليه في حال تكرار الأمر. وتبدأ عقوبات انستغرام من حظر النشر على التطبيق لفترة من الوقت، وحظر التعليق أو الرد على التعليقات، الى وقف الحساب نفسه لفترة أو حظر الحساب بصورة نهائية.